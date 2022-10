Challenger Guayaquil: Il Tabellone Principale e di Quali. Agamenone nel Md e Cecchinato nelle quali

Challenger Guayaquil – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Comesana, Francisco

(Alt) Milojevic, Nikola vs Diaz Acosta, Facundo

(Alt) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Qualifier vs (8) Meligeni Alves, Felipe

(4) Varillas, Juan Pablo vs Qualifier

(WC) Guillen Meza, Alvaro vs (WC) Andrade, Andres

(PR) Nagal, Sumit vs Dutra da Silva, Daniel

Kicker, Nicolas vs (7) Rodriguez Taverna, Santiago

(6) Agamenone, Franco vs (WC) March, Cayetano

Casanova, Hernan vs de Jong, Jesper

(Alt) Quiroz, Roberto vs Torres, Juan Bautista

Qualifier vs (3) Altmaier, Daniel

(5) Cerundolo, Juan Manuel vs Melzer, Gerald

Tirante, Thiago Agustin vs Zekic, Miljan

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

vs Ogura, Kosuke(Alt) Balaji, N.Sriramvs (10) Lipovsek Puches, Tomas

(2) Choinski, Jan vs (Alt) Arias, Boris

Matuszewski, Piotr vs (7) Merida, Daniel

(3) Alvarez, Nicolas vs (Alt) Alvarado, Patricio

(WC) Pinargote Palma, Roberto vs (8) Ribeiro, Eduardo

(4) Burruchaga, Roman Andres vs (WC) Segura, Matthew

Osorio, Juan Sebastian vs (11) Galarza, Juan Ignacio

(5) Seyboth Wild, Thiago vs (Alt) Zeballos, Federico

Drzewiecki, Karol vs (9) Markes, Colin

(6) Houkes, Max vs (WC) Ledesma Candelo, Ricardo Alejandro

(WC) Moncada Salazar, John vs (12) Bicknell, Blaise

CANCHA CENTRAL – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Marco Cecchinato vs Kosuke Ogura

2. [3] Nicolas Alvarez vs [Alt] Patricio Alvarado

3. [6] Max Houkes vs [WC] Ricardo Alejandro Ledesma Candelo

CANCHA RAUL VIVER – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] N.Sriram Balaji vs [10] Tomas Lipovsek Puches

2. [WC] Roberto Pinargote Palma vs [8] Eduardo Ribeiro

3. [WC] John Moncada Salazar vs [12] Blaise Bicknell

CANCHA 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Jan Choinski vs [Alt] Boris Arias

2. [5] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Federico Zeballos

3. [4] Roman Andres Burruchaga vs [WC] Matthew Segura

CANCHA 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Piotr Matuszewski vs [7] Daniel Merida

2. Karol Drzewiecki vs [9] Colin Markes

3. Juan Sebastian Osorio vs [11] Juan Ignacio Galarza