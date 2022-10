Clara Tauson si ritira dalla semifinale di Poiters per protesta!

È successo nel terzo set della semifinale del W80 di Poitiers, quando la tennista danese Clara Tauson ha perso nuovamente il servizio e si è trovata sotto di 1-2 con un break. C’era ancora un incontro da combattere quando la Tauson ha deciso che la partita era giunta al termine. La numero 140 del mondo ha deciso di ritirarsi abbracciando a rete la sua rivale, Petra Marcinko, in segno di protesta dopo aver contestato l’atteggiamento dell’arbitro (dopo una serie di evidenti cattive chiamate in punti chiave nel secondo e terzo set).

A tearful Clara Tauson hugs her opponent Petra Marcinko after retiring in protest from the $80K in Poitiers after a series of obvious bad calls at key points in the second and third sets. pic.twitter.com/9gm2Gy3RAg

— Mark Nixon (@markalannixon) October 30, 2022