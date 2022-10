La finale raggiunta da Auger-Aliassime a Basilea esclude matematicamente Sinner e Berrettini dalle ATP Finals

3435 punti, con un bel +210 per Felix Auger-Aliassime grazie alla finale conquistata a Basilea con una straordinaria vittoria sul n.1 Alcaraz in semifinale. Questo recita l’ATP Ranking Live, con la possibilità di arrivare a 3635 in caso di vittoria nel torneo. Il canadese è letteralmente “on fire”, la sua striscia di vittorie iniziata a Firenze e proseguita ad Anversa lo pone quasi matematicamente tra i fantastici 8 delle ATP Finals, appena 5 punti dietro ad Andrey Rublev.

La matematica purtroppo condanna i due azzurri Matteo Berrettini e Jannik Sinner ad abbandonare le residue speranze di strappare in extremis un posto per Torino. Infatti Sinner si trova al n.13 della Race, con 2400 punti, e Berrettini ancor più dietro alla piazza n.15 con 2375 punti. Anche se uno di loro vincesse Bercy, con i 1000 punti del successo non riuscirebbe in ogni modo a scalzare Auger-Aliassime.

Teoricamente ancora in corsa, ma con ben poche speranze, Hurkacz e Fritz. Questo Auger-Aliassime, così cresciuto, forte e solido, merita ampiamente un posto alle Finals, e, vista la condizione, sarà un “brutto avversario” per i migliori…