Gli azzurri Vavassori e Cobolli salutano Ortisei – Klein contro Gojo in finale domenica

La testa di serie n. 7, lo slovacco Lukas Klein e il croato Borna Gojo giocheranno la finale allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol in programma domenica alle 11.00. Klein ha vinto la sua semifinale contro Andrea Vavassori per 7-6 (5), 6-4, poi Gojo ha sconfitto Flavio Cobolli per 6-1, 6-1 in una partita a senso unicoin soli 45 minuti.

Klein, numero 163 del ranking mondiale, è arrivato alla finale di un challenger per la terza volta quest’anno. Domani vuole vincere il suo terzo titolo dopo Troisdorf e Alicante. La partita contro Vavassori è stata dominata dal servizio.

Non c’è stata una sola palla break nel primo set, i giocatori in risposta hanno vinto solo dieci punti fino al 6:6. Nel tie-break, Klein ha ottenuto il mini-break del 6-5 con un meraviglioso passante di rovescio e poi ha chiuso il set. Anche nel secondo parziale i giocatori al servizio hanno permesso poco. Vavassori ha ceduto il break decisivo nel secondo set sul 3:3 dopo aver condotto per 30:0. Klein ha ceduto solo dieci punti sul proprio servizio in tutta la partita ed è naturalmente soddisfatto: “Ho visto la partita di Vavassori contro Machac ieri.

Andrea serve davvero molto bene. Sapevo che dovevo rimanere concentrato sul mio servizio e non dargli molte possibilità”. Sull’eventuale terzo titolo della stagione, Klein dice: “Non guardo i numeri. Voglio giocare bene, fare il mio gioco e se vinco sono contento”.

Gojo nella seconda semifinale ha continuato la sua marcia trionfale di questa settimana e non ha lasciato scampo al suo avversario azzurro, di quattro anni più giovane di lui. Ha realizzato cinque break su sei palle break e ha messo a segno dieci ace. Cobolli non ha potuto nulla contro il 24enne di Spalato. Gojo è in finale di un Challenger per la seconda volta quest’anno. A febbraio ha perso la finale a Bengaluru in India. Domani cercherà di vincere il suo primo titolo. “È stata una partita davvero buona per me. Ho cercato di essere aggressivo e non ho commesso quasi nessun errore”, ha detto Gojo dopo la partita. “Queste condizioni mi vanno bene”. Su Klein ha detto: “Lo conosco molto bene, abbiamo la stessa età e negli ultimi mesi ha giocato molto bene e ho visto anche alcune sue partite. Vedremo domani come andrà”. I due non si sono ancora affrontati in partite ufficiali sul tour.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Lukas Klein vs Borna Gojo