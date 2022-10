Race Live: La situazione aggiornata

La lotta per gli ultimi tre posti per la qualificazione alle ATP Finals è in pieno svolgimento questa settimana con gli eventi ATP 500 di Basilea e Vienna. Ecco i conteggi minuto per minuto, con tutti i tennisti che sono ancora in corsa.

Race ATP Aggiornata

1 ✓ Carlos Alcaraz ESP 6505

2 ✓ Rafael Nadal ESP 5810

3 ✓ Stefanos Tsitsipas GRE 4990

4 ✓ Casper Ruud NOR 4930

Punti per la qualif. all’ ATP Finals 3995

5 Daniil Medvedev RUS 3555

6 Andrey Rublev RUS 3440

7 Félix Auger-Aliassime CAN 3225

8 Taylor Fritz USA 2910

9 Hubert Hurkacz POL 2815

10 ✓ Novak Djoković SRB 2720

11 ✗ Alexander Zverev GER 2700

12 Cameron Norrie GBR 2400

13 Matteo Berrettini ITA 2375

14 Pablo Carreño Busta ESP 2360

15 Jannik Sinner ITA 2310

16 ✗ Marin Čilić CRO 2095

17 Denis Shapovalov CAN 1925

18 ✗ Frances Tiafoe USA 1910

19 Karen Khachanov RUS 1900

20 ✗ Nick Kyrgios AUS 1870