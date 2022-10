Campionato Serie A1 Maschile e Femminile: I risultati di giornata

Con la prima giornata è domenica ieri la Serie A1 maschile 2022. Esordio vincente in trasferta per i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco, inseriti nel Girone 2, che hanno superato per 4-2 il TC Genova 1893 del Next Gen Matteo Arnaldi. Nell’altra sfida la matricola CT Palermo di Salvatore Caruso ha inflitto lo stesso punteggio al TC Pistoia, semifinalista nel 2021.

Vittoria in trasferta per i siciliani del CT Vela Messina, finalisti nella scorsa edizione, che hanno debuttato nel Girone 1 con un netto 5-1 ai danni del neopromosso TC Prato mentre nello stesso raggruppamento il Park Tennis Club Genova di Gianluca Mager si è imposto per 4-2 sullo Sporting Club Sassuolo.

Nel Girone 3 il TC Parioli, privo del Next Gen Flavio Cobolli, ha colto il risultato a sorpresa di giornata cedendo per 5-1 in casa contro i toscani del TC Sinalunga, neopromosso in A1, che ha schierato Matteo Gigante. L’altra matricola, la Società Canottieri Casale, ha perso per 4-2 contro il TC Crema, che ha così festeggiato la sua decima partecipazione consecutiva al campionato (con tre semifinali).

Infine, nel Girone 4 situazione di assoluta parità grazie ai 3-3 del TC Italia Forte dei Marmi, che ospitava lo Junior Perugia dell’altro Next Gen Francesco Passaro, e del TC Rungg Sudtirol, semifinalista nella passata edizione, in casa contro il Selva Alta Vigevano.

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – Sporting Club Sassuolo 4-2

Gian Luca Mager (G) b. Enrico Dalla Valle (S) 63 76(3)

Luigi Sorrentino (G) b. Federico Bondioli (S) 57 63 64

Kimmer Coppejans (G) b. Federico Marchetti (S) 63 61

Mattia Ricci (S) b. Alessandro Ceppellini (G) 16 63 75

Alessandro Giannessi/Luigi Sorrentino (G) b. Enrico Dalla Valle/Alessio Tramontin 64 67(1) 10-5

Giulio Mazzoli/Federico Bondioli (S) b. Kimmer Coppejans/Alessandro Ceppellini (G) 76(3) 76(4)

TC Prato – CT Vela Messina 1-5

Marco Trungelliti (M) b. Matteo Martineau (P) 63 46 64

Federico Iannaccone (P) b. Giorgio Tabacco (M) 61 62

Julian Ocleppo (M) b. Niccolò Baroni (P) 64 63

Fausto Tabacco (M) b. Fabrizio Andaloro (P) 63 26 60

Giorgio Tabacco/Fausto Tabacco (M) b. Niccolò Baroni/Lapo De Marzi (P) 63 60

Marco Trungelliti/Julian Ocleppo (M) b. Matteo Martineau/Federico Iannaccone (P) 75 60

Classifica

3 (1) CT Vela Messina

3 (1) Park Tennis Club Genova

0 (1) Sporting Club Sassuolo

0 (1) TC Prato

GIRONE 2

CT Palermo – TC Pistoia ASD Vannucci Piante 4-2

Omar Giacalone (PA) b. Lorenzo Vatteroni (PI) 63 62

Leonardo Rossi (PI) b. Carlos Gomez Herrera (PA) 64 64

Gabriele Giusto Piraino (PA) b. Matteo Viola (PI) 36 62 64

Salvatore Caruso (PA) b. Mats Hans Moraing (PI) 75 62

Mats Hans Moraing/Matteo Viola (PI) b. Salvatore Caruso/Omar Giacalone (PA) 61 64

Carlos Herrera Gomez/Gabriele Giusto Piraino (PA) b. Leonardo Rossi/Lorenzo Vatteroni (PI) 62 61

TC Genova 1893 – New Tennis Torre del Greco 2-4

Francesco Picco (G) b. Giovanni Cozzolino (T) 63 63

Matteo Arnaldi (G) b. Raul Brancaccio (T) 64 46 75

Adrian Menendez Maceiras (T) b. Federico Garbero (G) 61 61

Lorenzo Giustino (T) b. Gianluca Cadenasso (G) 62 61

Lorenzo Giustino/Giovanni Cozzolino (T) b. Francesco Picco/Alessandro Motti (G) 64 75

Adrian Menendez Maceiras/Raul Brancaccio (T) b. Gianluca Cadenasso/Davide Spinetta (G) 62 60

Classifica

3 (1) New Tennis Torre del Greco

3 (1) CT Palermo

0 (1) TC Pistoia ASD Vannucci Piante

0 (1) TC Genova 1893

GIRONE 3

TC Parioli Roma – TC Sinalunga Siena 1-5

Marco Miceli (S) b. Francesco Bessire (P) 63 61

Josef Kovalik (S) b. Mirza Basic (P) 36 75 76(2)

Marcello Serafini (S) b. Pietro Rondoni (P) 64 62

Matteo Gigante (S) b. Giammarco Gandolfi (P) 62 63

Mirza Basic/Pietro Rondoni (P) b. Marcello Serafini/Luca Vanni (S) 63 61

Richard Biagiotti/Daniele Bracciali (S) b. Matteo Fago/Giammarco Gandolfi (P) 62 63

Società Canottieri Casale Monferrato – TC Crema 2-4

Corentin Denolly (SC) b. Andrea Arnaboldi (C) 75 64

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Alessio Demichelis (SC) 61 46 75

Nicholas-David Ionel (C) b. Gregorio Biondolillo (SC) 60 62

Lorenzo Bresciani (C) b. Marco Bella (SC) 36 63 63

Andrea Arnaboldi/Nicholas-David Ionel (C) b. Gregorio Biondolillo/Marco Bella (SC) 64 64

Corentin Denolly/Alessio Demichelis (SC) b. Samuel Vincent Ruggeri/Lorenzo Bresciani (C) 64 64

Classifica

3 (1) TC Sinalunga Siena

3 (1) TC Crema

0 (1) Società Canottieri Casale Monferrato

0 (1) TC Parioli Roma

GIRONE 4

TC Italia Forte dei Marmi – Junior Perugia 3-3

Francesco Passaro (P) b. Lorenzo Carboni (I) 62 63

Walter Trusendi (I) b. Skander Mansouri (P) 67(9) 64 64

Gian Marco Moroni (P) b. Inigo Cervantes (I) 57 63 61

Marco Furlanetto (I) b. Gilberto Casucci (P) 63 64

Marco Furlanetto/Lorenzo Carboni (I) b. Francesco Passaro/Gilberto Casucci (P) 62 64

Gian Marco Moroni/Skander Mansouri (P) b. Walter Trusendi/Inigo Cervantes (I) 64 62

TC Rungg Sudtirol – Selva Alta Vigevano 3-3

Georg Winkler (R) b. Simone Camposeo (S) 75 63

Federico Gaio (R) b. Vit Kopriva (S) 06 62 75

Maximilian Figl (R) b. Filippo Baldi (S) 64 62

Roberto Marcora (S) b. Elmar Ejupovic (R) 63 62

Filippo Baldi/Stefano Napolitano (S) b. Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) 63 64

Vit Kopriva/Davide Dadda (S) b. Maximilian Figl/Krzystof Sebastian Brzezinski (R) 64 64

Classifica

1 (1) TC Rungg Sudtirol

1 (1) TC Italia Forte dei Marmi

1 (1) Junior Perugia

1 (1) Selva Alta Vigevano

Si è disputata domenica la seconda giornata della Serie A1 femminile 2022. Le campionesse in carica del Tennis Club Parioli, dopo il rotondo successo nella giornata d’apertura a Brescia, hanno rallentato la loro corsa chiudendo sul 2-2 la sfida in trasferta contro la neopromossa AT Verona Falconeri: decisivo il doppio vinto da Angelica Moratelli e Aurora Zantedeschi ai danni di Martina Di Giuseppe e Beatrice Lombardo. L’altra matricola del campionato, la BAL Lumezzane, ha invece subìto un netto 0-4 dalla Canottieri Casale che si è così portata in testa in solitaria al Girone 1.

Nel Girone 2 il Tennis Beinasco ha confermato il successo all’esordio battendo per 3-1 il Tennis Club Genova di Martina Caregaro e dell’ex azzurra Alberta Brianti, rispondendo così al TC Rungg Sudtirol, finalista nella passata edizione, che nell’anticipo di sabato ha ottenuto lo stesso risultato contro il TC Italia di Jasmine Paolini.

GIRONE 1

BAL Lumezzane – Società Canottieri Casale 0-4

Stefania Rachel Rubini (C) b. Rubina Marta De Ponti (L) 61 61

Lisa Pigato (C) b. Chiara Catini (L) 76(5) 61

Deborah Chiesa (C) b. Anastasia Piangerelli (L) 60 61

Deborah Chiesa/Lisa Pigato (C) b. Sued El Badaoui/Eleonora Canovi (L) 61 62

AT Verona Falconeri – TC Parioli 2-2

Tena Lukas (P) b. Angelica Raggi (V) 76(5) 61

Martina Di Giuseppe (P) b. Elitsa Borisova Kostova (V) 64 61

Aurora Zantedeschi (V) b. Nastassia Burnett (P) 61 61

Angelica Moratelli/Aurora Zantedeschi (V) b. Martina Di Giuseppe/Beatrice Lombardo (P) 61 57 10-7

Classifica

6 (2) Società Canottieri Casale Monferrato

4 (2) Tc Parioli Roma

1 (2) AT Verona Falconeri

0 (2) Bal Lumezzane (Brescia)

GIRONE 2

Tennis Beinasco – TC Genova 1893 3-1

Alberta Brianti (G) b. Federica Rossi (B) 5-0 rit.

Federica Di Sarra (B) b. Denise Valente (G) 61 75

Irina Maria Bara (B) b. Martina Caregato (G) 64 57 61

Giulia Laura Gatto Monticone/Giulia Pairone (B) b. Denise Valente/Martina Caregaro (G) 75 62

TC Rungg Sudtirol – TC Italia Forte dei Marmi 3-1 (giocata sabato)

Barbara Haas (R) b. Melania Delai (I) 64 62

Anastasia Bertacchi (I) b. Lara Pfeifer (R) 61 76(1)

Paula Ormachea (R) b. Jasmine Paolini (I) 64 62

Verena Meliss/Paula Ormachea (R) b. Jasmine Paolini/Anastasia Bertacchi (I) 75 62

Classifica

6 (2) Tennis Beinasco (Torino)

6 (2) Tc Rungg Sudtirol

0 (2) Tc Genova 1893

0 (2) Tc Italia Forte dei Marmi