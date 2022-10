Da Ortisei: Assegnata l’ultima wild card. Festa per Seppi venerdì sera

Mattia Bellucci è entrato direttamente nel tabellone principale dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol all’ultimo momento liberando una wild card. Il terzo invito per il torneo di Ortisei è stato assegnato oggi a Federico Arnaboldi, il 22-enne di Como, numero 469 del ranking ATP. La Federazione Italiana Tennis aveva già assegnato venerdì le wild card a Luca Nardi e Stefano Travaglia.

Oggi sono state distribuite anche le ultime due wild card per le qualificazioni, che inizieranno domenica alle 10.00. In totale, quattro giocatori altoatesini parteciperanno alle qualificazioni del più importante torneo di tennis dell’Alto Adige. Dopo i gardenesi Gabriel Moroder e Patric Prinoth, anche Jonas Greif di Caldaro e Nicola Rispoli di Merano avranno la possibilità di giocare contro i professionisti a Ortisei.

Il torneo in Val Gardena, che vedrà la sua 13ª edizione la prossima settimana da lunedì a domenica (24-30 ottobre), sarà anche l’ultimo torneo professionistico di Andreas Seppi. Il 38enne di Caldaro concluderà la sua grande carriera davanti al pubblico di casa. Seppi è l’unico giocatore ad aver vinto due volte a Ortisei (2013 e 2014). Nel 2012 era in finale e nella sua ultima apparizione, nel 2017, era ancora nei quarti di finale. Il beniamino del pubblico giocherà la sua partita di primo turno martedì 25 ottobre (seconda partita dopo le 17:00). Chi affronterà sarà rivelato dal sorteggio del main draw, che sarà effettuato dopo il sorteggio delle qualificazioni (sabato alle 18:00).

Gli organizzatori del torneo terranno una celebrazione in onore di Seppi venerdì 28 ottobre alle 20.30. “Speriamo che oltre alla sua famiglia e ai suoi amici, ci siano anche molti fan”, ha dichiarato il capo del comitato organizzatore Ellis Kasslatter.

Oggi pomeriggio è stato effettuato il sorteggio del doppio, con la coppia Denys Molchanov/Aisam-Ul Haq Qureshi (Ucraina/Pakistan) come testa di serie n. 1. Andrea Vavassori gioca insiema a Dustin Brown. In tabellone anche due coppie altoatesine grazie a una wild card: Moroder/Prinoth e Greif/Rispoli.