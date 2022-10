Djokovic lancia il suo vino

Novak Djokovic si lancia nella produzione di vino. Il campionissimo serbo lo scorso mercoledì ha presentato i primi due prodotti della sua nuova avventura imprenditoriale in un evento presso il Wine & Pleasure store nel suo paese. I due vini lanciati sono lo “Djokovic Chardonnay 2020” e “Djokovic Syrah 2020”. Non è ancora stata annunciata la data della messa in vendita dei due prodotti, sicuramente entro poche settimane.

L’idea di lanciarsi nel mondo dei vini creando un suo proprio marchio è scattata sette anni fa, nel 2015. Djokovic, insieme a suo zio Goran Djokovic, ha rilevato un vigneto nella sua città natale e dopo sette anni di lavori e affinamenti quest’autunno sarà messo in vendita la prima produzione. In totale, stimano di mettere in vendita intorno a 40.000 bottiglie. Un vino di cui Goran Djokovic si dice molto orgoglioso: “Abbiamo creato un grande marchio, ma quello che è più importante, abbiamo un vino di buona qualità”, ha assicurato lo zio del tennista al media The Pavlovic Today.

“Novak promuove l’alcol? Sciocchezze, il vino è un prodotto diverso. Non è un superalcolico, appare nella Bibbia. Il vino è sacro”, ha commentato Goran Djokovic.

Il prezzo delle bottiglie varierà tra i 30 ei 35 euro. Novak entra quindi in un nuovo mercato dopo aver lanciato anni fa la sua catena di ristoranti. Il serbo possiede infatti il ‘Novak Cafe & Restaurant’, un ristorante molto apprezzato in patria dove, probabilmente, si potrà degustare la sua nuova marca di vino.