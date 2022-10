Zhizhen Zhang lunedì prossimo sarà il primo cinese nella top100 ATP

Il torneo di Napoli passerà certamente alla storia anche in Cina. Infatti Zhizhen Zhang grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo partenopeo lunedì prossimo farà segnare il proprio best ranking al n.96, diventando il primo giocatore cinese nella storia (dal 1973, quando il ranking è calcolato al computer) a sbarcare tra i migliori cento tennisti al mondo.

“È stata una strada difficile arrivare tra i primi 100”, ha detto Zhang al sito ATP. “Sono così felice, è un piccolo passo per me, ma è anche un grande passo per il tennis maschile cinese”.

Il 26enne di Shanghai ha compiuto nel 2022 passi da gigante. Ha iniziato la stagione al Challenger di Forlì come n.321 in classifica. Da aprile ha iniziato a raccogliere buoni risultati: semifinale al Challenger di Tallahassee, quindi altra semifinale a Tunisi, e a giugno la finale nel Challenger di Luedenscheid.

L’abbiamo visto in azione in diversi eventi in Italia, con la finale disputata (e persa) contro Passaro a Trieste, e quindi la bella vittoria a Cordenons, dove ha superato in finale Vavassori. La sua grande forma in agosto l’ha portato ancora a giocarsi il titolo in Polonia a Grodzisk Mazowiecki, battuto da Machac. Ha quindi passato le qualificazioni a US Open, sconfitto al primo turno da Van Rijthoven. In autunno ha tentato con successo l’ingresso nei main draw nei tornei ATP, passando le quali ad Astana, Firenze e quindi a Napoli, dove è stato battuto da McDonald in tre set.

Dotato di un tennis aggressivo e discretamente completo, e sostenuto da un bel fisico, Zhang ha le carte in regola per continuare a crescere e restare tra i migliori 100 al mondo.