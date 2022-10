ATP 250 Napoli, Anversa e Stoccolma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. A Napoli in campo diversi azzurri (LIVE)

ATP 250 Napoli (Italia) – 1°-2° Turno, cemento

ATP Naples Marton Fucsovics Marton Fucsovics 0 4 5 Zhizhen Zhang • Zhizhen Zhang 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Z. Zhang 15-0 ace 5-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. Marton Fucsovicsvs [Q] Zhizhen Zhang

2. Hugo Grenier vs Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

3. Roberto Carballes Baena vs [2/WC] Matteo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

4. Mackenzie McDonald OR [Q] Francesco Passaro vs [3] Roberto Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Lorenzo Musetti vs Laslo Djere OR [Q] Borna Gojo



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Pablo Carreno Busta vs Hugo Grenier OR Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Campo D’Avalos – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mackenzie McDonald vs [Q] Francesco Passaro



ATP Naples Mackenzie McDonald • Mackenzie McDonald 0 6 1 Francesco Passaro Francesco Passaro 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. McDonald 1-2 F. Passaro 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Passaro 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Passaro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. McDonald 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Passaro 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Laslo Djere vs [Q] Borna Gojo



ATP Naples Laslo Djere Laslo Djere 0 6 5 Borna Gojo • Borna Gojo 0 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Gojo 5-5 L. Djere 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Gojo 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Pedro Cachin vs Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Sebastian Baez vs Marton Fucsovics OR [Q] Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

5. Daniel Elahi Galan vs Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

6. Corentin Moutet vs [5] Miomir Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Alex de Minaurvs J.J. Wolf

2. Emil Ruusuvuori vs Jiri Lehecka



Il match deve ancora iniziare

3. [SE] Mikael Ymer vs [8] Tommy Paul (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Frances Tiafoe vs Oscar Otte OR [WC] Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Roman Jebavy / Adam Pavlasek vs [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

2. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Maxime Cressy / Albano Olivetti (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs Cameron Norrie / Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Antwerp (Belgio) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Karen Khachanov vs Marcos GironOR Sebastian Korda

2. [WC] Michael Geerts OR [PR] Dominic Thiem vs [6] Francisco Cerundolo (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. David Goffin vs [3] Diego Schwartzman (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Manuel Guinard vs [2] Felix Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

5. Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp vs [WC] Xavier Malisse / Diego Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. Daniel Evans / Jonny O’Mara vs Sander Gille / Joran Vliegen OR [2] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin OR Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Hugo Nys / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

3. Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez OR [PR] Sander Arends / David Pel vs [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies



Il match deve ancora iniziare