ATP 250 Napoli: Il programma completo di Mercoledì 19 Ottobre 2022

Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roberto Carballes Baena vs [Q] Nicolas Jarry

2. [6] Sebastian Baez vs Lorenzo Sonego

3. Marton Fucsovics vs [Q] Zhizhen Zhang

4. Hugo Grenier vs Fabio Fognini

5. Laslo Djere vs [Q] Borna Gojo (non prima ore: 17:30)

6. Mackenzie McDonald vs [Q] Francesco Passaro

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Francisco Cabral / Jamie Murray

2. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles

3. Daniel Elahi Galan / Albert Ramos-Vinolas vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori (non prima ore: 16:00)

TC Pozzuoli Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Pedro Cachin / Roberto Carballes Baena vs [WC] Stefano Napolitano / Andrea Pellegrino