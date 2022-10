Il nuovo preparatore assicura: “Thiem in Australia sarà fisicamente più forte del passato”

“Con un nuovo programma di allenamento a novembre e dicembre, Dominic Thiem in Australia sarà a un altro livello. Avrà recuperato tutta la potenza e sarà ancora più forte, veloce e in forma di prima”. Parole e musica di Jez Green, preparatore atletico dell’austriaco, che scommette su di un 2023 di grande livello per il suo assistito, finalmente tornato al 100% della salute e quindi pronto a ritrovare quel tennis potente e aggressivo con il quale ha vinto US Open e molto altro. Dopo aver lavorato negli ultimi anni con campioni del carico di Murray e Zverev, e fresco di una nuova collaborazione con Emma Raducanu, Green dall’anno scorso segue anche il difficile rientro nel tour Thiem. Adesso il “guru” del settore è sicuro che i frutti del lavoro, impostato in modo totalmente differente, arriveranno. Così ha parlato a tennishead.

“Ho gli occhi puntati sull’Australia, ma lui già sta iniziando ad apprezzare in campo il lavoro svolto in questi mesi. Sarà su un altro livello in Australia. Avrà recuperato tutta la potenza. Non aveva mai svolto un programma di forza eseguito in modo così scientifico. Abbiamo lavorato per renderlo molto più esplosivo.

Finirà per sembrare un po’ diverso, tutti noteranno i cambiamenti. Tutti si aspettano che il Roland Garros sia la prima opzione per un Dominic a pieno regime, ma tutti gli Slam sono possibili. Potrebbe avere ancora cinque anni al suo massimo nel tennis, quindi ha grandi possibilità. Novak e Rafa saranno sorpresi dal vedere un Dominic Thiem al top della forma”.

Green è conscio di aver un tennista di razza, ma reduce da un severo infortunio. “Lavorare con Dominic, uno che è già stato al top ed è anche un po’ più maturo dei giovani che di solito accompagno nel proprio sviluppo, è un progetto interessante per me. Ha avuto una storia molto curiosa con il lavoro di fitness in quanto non ha mai fatto un programma strutturato come lo intendo io. Ha lavorato finora con un allenatore “della vecchia scuola”, faceva tutto sul campo. Abbiamo cambiato l’approccio al lavoro, introducendo la scienza, qualcosa che non aveva fatto in precedenza”.

Per l’ex consulente della USTA (una delle sue tante collaborazioni), giocando partite Thiem ritroverà ogni pezzo del suo tennis. “Il suo corpo è in ottima forma, ha fatto molto esercizio fisico negli ultimi cinque mesi. L’unica cosa che manca sono le partite, che sta disputando finalmente ora. La sua forma fisica e il suo corpo erano pronti già in primavera, ma i colpi non c’erano. Nessun dolore al polso da mesi, quindi ha potuto ricominciare a spingere. Presto inizieremo a vedere il vero Dominic Thiem, quello di tutta la vita. Ora ha bisogno di 25 partite di alto livello per tornare quello di prima, anche meglio”.