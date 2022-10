Da Napoli: La conferenza stampa di Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, e Cosimo Napolitano, direttore e organizzatore del torneo. “Il torneo partirà domani regolarmente” (Video)

Da Napoli: La conferenza stampa di Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli, e Cosimo Napolitano, direttore e organizzatore del torneo (Video).

Villari dichiara: “Abbiamo speso 300 mila euro per i campi e i lavori non li abbiamo fatti noi, ma ora pensiamo a salvare il torneo.

Mi assumo tutte le responsabilità come padrone di casa, non intendo fare passi indietro. Ma oggi è il tempo delle soluzioni per far partire il torneo e chiuderlo bene domenica prossima. Poi parleremo di tutto il resto”.

Giovedì ci siamo resi conto che c’erano dei problemi sui campi, ma ci avevano garantito che sarebbe stato risolto. Ieri mattina abbiamo capito che il problema non era risolto e insieme alla FIT e all’ATP abbiamo deciso di cambiare interlocutore tecnico prendere un altro campo già smontato e farlo arrivare qui, è arrivato stanotte.

Le qualificazioni si giocano a Pozzuoli, ma il problema non pregiudica il torneo che partirà domani regolarmente. Naturalmente ci scusiamo con tutti gli spettatoti, ma avranno la possibilità di rimborso o spostare ad altra sessione. Poi valuteremo in futuro l’accertamento delle responsabilità di quello che è successo. Non credo sia stato un azzardo realizzare questi campi, c’è stato un problema tecnico che non doveva succedere.

Il grande disagio è solo per chi aveva i biglietti delle qualificazioni, in fondo stiamo parlando solo delle qualificazioni, ma il torneo inizierà domani regolarmente. La regolarità del torneo non è in dubbio”.

Cosimo Napolitano: “La soluzione l’abbiamo trovata con la collaborazione della FIT, abbiamo bloccato la fornitura dell’azienda che aveva il campo a Firenze. Siamo riusciti nella difficoltà a risolvere in maniera tempestivo. Il campo verrà montato sopra quello esistente, sono sicuro che sarà una soluzione risolutiva. Domani giocheremo le quali qui a Napoli, non dobbiamo perdere la testa e affrontare il problema. Puntiamo ad avere un secondo campo nei prossimi giorni, per giovedì. Nei primi giorni potremo giocare anche su un solo campo. I tecnici della Mapei ci hanno spiegato che il problema non è stato del legno sottostante, ancora loro dovranno fare delle analisi approfondite per capire qual è stato il problema. La resina non era impermeabile come doveva essere e questo ha creato il guaio. Noi abbiamo mandato all’Atp le schede tecniche del campo e abbiamo avuto l’ok quindi non abbiamo fatto nessun azzardo. L’unico problema potrebbe essere la pioggia ma per fortuna sembra che il tempo ci aiuti la prossima settimana. Siamo riusciti a risolvere il problema tempestivamente, abbiamo preso tutte le decisioni in armonia con l’Atp quindi non credo che quanto successo possa pregiudicare la possibilità di organizzare il torneo nei prossimi anni”.