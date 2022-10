Challenger Vilnius: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri tra Md e Quali

CHALLENGER Vilnius (Lituania) – Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Machac, Tomas vs (Alt) Durasovic, Viktor

Basic, Mirza vs Marchenko, Illya

Nikles, Johan vs (WC) Butvilas, Edas

(WC) Gaubas, Vilius vs (8) Escoffier, Antoine

(4) Mager, Gianluca vs Janvier, Maxime

Kolar, Zdenek vs Qualifier

Bellucci, Mattia vs Qualifier

Decamps, Gabriel vs (6) Fatic, Nerman

(7) Lokoli, Laurent vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs Qualifier

Valkusz, Mate vs Gulbis, Ernests

Qualifier vs (3/SE) Arnaldi, Matteo

(5) Klein, Lukas vs Gray, Alastair

Serdarusic, Nino vs Travaglia, Stefano

Added, Dan vs Qualifier

(WC) Sabaliauskas, Ainius vs (2) Berankis, Ricardas

(1) Tabur, Clementvs Marie, JulesLiutarevich, Ivanvs (12) Erel, Yanki

(2) Ilkel, Cem vs (WC) Vaise, Tomas

(PR) Berrettini, Jacopo vs (9) Potenza, Luca

(3) Atmane, Terence vs (WC) Strombachs, Robert

(WC) Tverijonas, Julius vs (7) Poljak, David

(4) Hemery, Calvin vs Catarina, Lucas

Lajal, Mark vs (11) Bobrov, Bogdan

(5) Benchetrit, Elliot vs (WC) Vaitiekunas, Pijus

Danilov, Savriyan vs (8) Setkic, Aldin

(6) Rosenkranz, Mats vs (PR) Ocleppo, Julian

Veldheer, Mick vs (10) Sultanov, Khumoyun

Centre Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Calvin Hemery vs Lucas Catarina

2. [1] Clement Tabur vs Jules Marie

3. [5] Elliot Benchetrit vs [WC] Pijus Vaitiekunas

4. [2] Cem Ilkel vs [WC] Tomas Vaise

5. [WC] Julius Tverijonas vs [7] David Poljak

6. [6] Mats Rosenkranz vs [PR] Julian Ocleppo

Court 17 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Mark Lajal vs [11] Bogdan Bobrov

2. Savriyan Danilov vs [8] Aldin Setkic

3. Ivan Liutarevich vs [12] Yanki Erel

4. [PR] Jacopo Berrettini vs [9] Luca Potenza

5. [3] Terence Atmane vs [WC] Robert Strombachs

6. Mick Veldheer vs [10] Khumoyun Sultanov