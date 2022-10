WTA 1000 Guadalajara: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Elisabetta Cocciaretto per i colori italiani

WTA 1000 Guadalajara – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Linda Fruhvirtova vs Nadiia Kichenok

(WC) Lya Isabel Fernandez Olivares vs (10) Elina Avanesyan

(2) Rebecca Marino vs Sachia Vickery

Elvina Kalieva vs (15) Maria Carle

(3) Lauren Davis vs Bethanie Mattek-Sands

Eri Hozumi vs (11) Nao Hibino

(4) Julia Grabher vs Kayla Day

Jaimee Fourlis vs (12) Coco Vandeweghe

(5) Elisabetta Cocciaretto vs Carol Zhao

Renata Zarazua vs (13) Gabriela Lee

(6) Laura Pigossi vs (SR) Varvara Flink

Asia Muhammad vs (9) Elizabeth Mandlik

(7) Alycia Parks vs Caroline Dolehide

Ulrikke Eikeri vs (16) Carolina Alves

(8) Magdalena Frech vs Anna Danilina

Danielle Lao vs (14) Anna-Lena Friedsam

Grandstand Caliente – ore 18:00

Lya Isabel Fernandez Olivares vs (10) Elina Avanesyan

Eri Hozumi vs (11) Nao Hibino

Renata Zarazua vs (13) Gabriela Lee

Cancha 1 – ore 18:00

(6) Laura Pigossi vs Varvara Flink

Asia Muhammad vs (9) Elizabeth Mandlik

(5) Elisabetta Cocciaretto vs Carol Zhao

(8) Magdalena Frech vs Anna Danilina

Cancha 2 – ore 18:00

Elvina Kalieva vs (15) Maria Carle

(1) Linda Fruhvirtova vs Nadiia Kichenok

(4) Julia Grabher vs Kayla Day

Ulrikke Eikeri vs (16) Carolina Alves

Danielle Lao vs (14) Anna-Lena Friedsam