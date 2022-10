ATP 250 Firenze: Il programma completo di Venerdì 14 Ottobre 2022. In campo Lorenzo Musetti

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela

2. [Q] Mikael Ymer vs Roberto Carballes Baena (non prima ore: 13:00)

3. [7] Alexander Bublik vs J.J. Wolf

4. [3] Lorenzo Musetti vs Mackenzie McDonald

5. Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 19:30)

6. [1] Felix Auger-Aliassime OR Oscar Otte vs [8] Brandon Nakashima (non prima ore: 21:00)