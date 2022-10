ATP 250 Firenze: Il programma completo di Mercoledì 12 Ottobre 2022. Esordio per Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è pronto ad esordire nell’Atp di Firenze. L’azzurro, favorito numero uno per il successo nel torneo, inizia il suo percorso contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, in un match – riporta Agipronews – ampiamente alla sua portata: il successo del tennista romano è offerto a 1,12 contro il 6 dell’iberico. Sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il primo vinto dall’italiano tre anni fa a San Pietroburgo per 2-0, risultato favorito anche a Firenze in quota a 1,38. Si gioca invece a 3,75 un successo al tie-break di Berrettini, mentre sale a 11 la vittoria di Carballes Baena in tre set.

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Erler / Lucas Miedler vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

2. [5] Aslan Karatsev vs [Q] Mikael Ymer (non prima ore: 13:00)

3. J.J. Wolf vs [4] Maxime Cressy

4. Roberto Carballes Baena vs [2] Matteo Berrettini

5. [WC] Flavio Cobolli / Giulio Zeppieri vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 19:30)

6. [7] Alexander Bublik vs Corentin Moutet (non prima ore: 21:00)

Campo 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mackenzie McDonald vs [6] Jenson Brooksby

2. [4] Matthew Ebden / John Peers vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul