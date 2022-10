Da Firenze: Il resoconto completo della prima giornata. Solo il doppio sorride agli azzurri

Sono già più di tremila le presenze degli spettatori sulle tribune di Palazzo Wanny. Dopo l’exploit di ieri con più di 1600 persone che hanno seguito la seconda giornata delle qualificazioni, anche oggi sono state più di mille gli appassionati che, fra la sessione diurna e quella serale, sono accorsi per applaudire i protagonisti dell’UniCredit Firenze Open.

Nell’attesa dell’esordio dei big, tra cui gli azzurri Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, la prima giornata dell’UniCredit Firenze Open è stata caratterizzata dall’esordio di tre italiani in gara, Francesco Maestrelli, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli.

Maestrelli (n° 186), alla prima partita della carriera in un tabellone principale ATP, è uscito sconfitto a testa alta contro lo statunitense J.J. Wolf (n° 75) che lo ha battuto per 46 62 61. L’italiano ha messo in mostra un tennis decisamente frizzante fino alle palle break mancate a inizio di secondo set, poi è stato sopraffatto dall’esperienza di Wolf.

Zeppieri (n° 170) è stato eliminato dal turco Altug Celikbilek (n° 230) per 63 62. Il tennista romano ha avuto un ottimo avvio (due palle break mancate nel terzo game e nessun punto ceduto al servizio fino al 3 pari), poi ha iniziato a commettere diversi errori gratuiti senza più reagire.

Il terzo italiano di giornata in gara, Flavio Cobolli (n° 164), ha sfiorato l’impresa contro il più esperto e meglio classificato francese Corentin Moutet (n° 69). Avanti di un set, Cobolli ha sprecato due match-point sul 5 a 4 nel secondo, perso poi 75. Nel terzo set il break decisivo è arrivato al settimo gioco, col francese che ha poi chiuso 64 dopo due ore e 34 minuti di gioco.

L’unico risultato favorevole ai tennisti di casa è arrivato grazie al collaudato doppio Sonego/Vavassori, che ha eliminato la coppia Golubev/McLachlan col punteggio di 75 62.

Non è ancora sceso in campo, ma Matteo Berrettini è stato comunque un protagonista della giornata fiorentina. La testa di serie numero 2 ha infatti ricevuto questa sera un prestigioso riconoscimento – la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città – dalle mani del Sindaco Dario Nardella, che ha voluto così onorare uno sportivo così legato al capoluogo toscano. La cerimonia si è svolta sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi pochi minuti prima del fischio d’inizio del match di Serie A fra Fiorentina e Lazio. Tifoso viola fin da quando era bambino grazie all’amore del nonno paterno per la squadra viola, Berrettini è apparso molto emozionato e felice per l’onorificenza ricevuta.

Domani il tennista romano farà il suo debutto sul terreno di gioco di Palazzo Wanny per un match di doppio in coppia con il fratello Jacopo: gli avversari saranno lo statunitense Maxime Cressy e l’australiano John Patrick Smith. I fratelli Berrettini non giocano insieme il doppio dal torneo di Cagliari dell’aprile 2021 in cui si spinsero fino alle semifinali perdendo da Simone Bolelli e Andres Molteni.