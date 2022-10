ATP 250 Firenze: Il programma completo di Martedì 11 Ottobre 2022. Berrettini favorito per il titolo, in quota Sonego e Musetti possibili outsider

Il grande tennis torna a Firenze dopo 28 anni. Partirà infatti questo lunedì l’Atp fiorentino dopo l’ultima esperienza del 1994, con diversi italiani pronti a conquistare il titolo. Il favorito numero uno è proprio un azzurro, Matteo Berrettini, proposto vincitore a 3,50, in pole sul canadese Felix Auger-Aliassime fissato a quota 5. Trova spazio sul podio Lorenzo Sonego, trionfatore poche settimane fa a Metz, a 12, stessa quota di Cressy, Bublik e Brooksby, mentre vale invece 16 volte la posta il successo finale di Lorenzo Musetti, capace in stagione di trionfare ad Amburgo. Molto più remota, riporta Agipronews, la possibilità del primo successo nel circuito del trio di giovani formato da Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli e Giulio Maestrelli (ormai eliminato), visti vincitori tutti in quota a 66.

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Tim van Rijthoven vs [Q] Mikael Ymer

2. [7] Alexander Bublik vs Cristian Garin

3. Lorenzo Sonego vs Bernabe Zapata Miralles

4. Maxime Cressy / John-Patrick Smith vs [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini

5. Richard Gasquet vs [8] Brandon Nakashima (non prima ore: 19:30)

6. David Goffin vs [WC] Francesco Passaro

Campo 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Aleksandr Nedovyesov / Philipp Oswald vs Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar

2. Marton Fucsovics vs Oscar Otte

3. Roberto Carballes Baena / Daniel Elahi Galan vs Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Flavio Cobolli / Giulio Zeppieri vs [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek