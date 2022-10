Challenger St Tropez, Ismaning, Rio De Janeiro, Seoul e Fairfield: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER St. Tropez (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Q, cemento

ATP Saint-Tropez Mathias Bourgue Mathias Bourgue 30 1 Terence Atmane [9] • Terence Atmane [9] 15 2

1. Mathias Bourguevs [9] Terence Atmane

2. [5] Arthur Fils vs [Alt] Maxime Chazal



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Mikail Alimli vs [11] Steven Diez



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Kyrian Jacquet vs [10] Federico Gaio



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Arthur Fils OR [Alt] Maxime Chazal vs Calvin Hemery OR [12] Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Adrian Andreev OR [Alt] Martin Cuevas vs [WC] Kyrian Jacquet OR [10] Federico Gaio



Il match deve ancora iniziare

ATP Saint-Tropez Calvin Hemery Calvin Hemery 0 0 Valentin Royer [12] Valentin Royer [12] 0 0

1. Calvin Hemeryvs [12] Valentin Royer

2. [WC] Robin Bertrand vs [7] Ugo Blanchet



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Mattia Bellucci vs [WC] Alexandre Aubriot



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Adrian Andreev vs [Alt] Martin Cuevas



Il match deve ancora iniziare

5. [2] Nicholas David Ionel OR Mathys Erhard vs Mathias Bourgue OR [9] Terence Atmane



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Mattia Bellucci OR [WC] Alexandre Aubriot vs [Alt] Elliot Benchetrit OR [8] Gian Marco Moroni



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [2] Nicholas David Ionel vs Mathys Erhard



ATP Saint-Tropez Nicholas David Ionel [2] • Nicholas David Ionel [2] 0 3 Mathys Erhard Mathys Erhard 0 2

2. [6] Clement Tabur vs [Alt] Nicolas Tepmahc



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Elliot Benchetrit vs [8] Gian Marco Moroni



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Salvatore Caruso vs [Alt] Mathieu Scaglia



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Clement Tabur OR [Alt] Nicolas Tepmahc vs [WC] Robin Bertrand OR [7] Ugo Blanchet



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Salvatore Caruso OR [Alt] Mathieu Scaglia vs [WC] Mikail Alimli OR [11] Steven Diez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Ismaning (Germania) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. Aldin Setkicvs Julian Lenz

2. [1/Alt] Mirza Basic vs Matthias Bachinger



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Kacper Zuk vs [7] Stuart Parker



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Dennis Novak vs Denis Yevseyev (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Daniel Masur vs [Alt] Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [2] Billy Harris vs [12] Martin Krumich



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Elmar Ejupovic vs [11] Mats Rosenkranz



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Bu Yunchaokete vs Khumoyun Sultanov



Il match deve ancora iniziare

4. Alastair Gray vs Filip Horansky (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Rio de Janeiro (Brasile) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Juan Pablo Pazvs Eduardo Ribeiro

2. [2] Thiago Seyboth Wild vs Sumit Nagal



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Yannick Hanfmann vs [WC] Joao Lucas Reis Da Silva (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Thiago Agustin Tirante vs [7] Juan Manuel Cerundolo (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Federico Coria vs [WC] Gustavo Almeida (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Quadra 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Jakub Paul vs [12/Alt] Sean Cuenin



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Giovanni Mpetshi Perricard OR [Alt] Piotr Matuszewski vs [Alt] Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Mariano Navone OR [WC] Rafael Tosetto vs [Alt] Mirko Martinez



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Mateus Alves OR [WC] Gabriel Roveri Sidney vs [8] Remy Bertola



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Alexandre Muller vs Santiago Rodriguez Taverna (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Seoul (Sud Corea) – TD Qualificazione – 1à Turno Md, cemento

ATP Seoul Aleksandar Kovacevic [1] Aleksandar Kovacevic [1] 6 5 7 Joris De Loore [7] Joris De Loore [7] 3 7 6 Vincitore: Kovacevic

1. [1] Aleksandar Kovacevicvs [7] Joris De Loore

2. [6] Li Tu vs [12] Mukund Sasikumar (non prima ore: 04:30)



ATP Seoul Li Tu [6] Li Tu [6] 7 7 Mukund Sasikumar [12] Mukund Sasikumar [12] 5 5 Vincitore: Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Sasikumar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 L. Tu 30-0 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Sasikumar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 L. Tu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 L. Tu 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 L. Tu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-2 → 1-2 M. Sasikumar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 L. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Sasikumar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Tu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

3. [1] Radu Albot vs Yibing Wu (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Cheong-Eui Kim vs [7] Steve Johnson



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Hiroki Moriya vs [10] Sho Shimabukuro



ATP Seoul Hiroki Moriya [4] Hiroki Moriya [4] 6 5 6 Sho Shimabukuro [10] Sho Shimabukuro [10] 1 7 3 Vincitore: Moriya

2. [5] Max Purcell vs Naoki Nakagawa (non prima ore: 04:30)



ATP Seoul Max Purcell [5] Max Purcell [5] 4 6 5 Naoki Nakagawa Naoki Nakagawa 6 3 7 Vincitore: Nakagawa

3. [5] Christopher O’Connell vs Ryan Peniston (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Skander Mansouri vs Shintaro Mochizuki



ATP Seoul Skander Mansouri [2] Skander Mansouri [2] 3 3 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 6 Vincitore: Mochizuki

2. [3] Hamad Medjedovic vs [9] Maximilian Neuchrist (non prima ore: 04:30)



ATP Seoul Hamad Medjedovic [3] Hamad Medjedovic [3] 6 6 Maximilian Neuchrist [9] Maximilian Neuchrist [9] 7 7 Vincitore: Neuchrist

3. Cedrik-Marcel Stebe vs Aleksandar Vukic (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Fairfield (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Tennys Sandgrenvs [WC] Alex Michelsen

2. [PR] Patrick Kypson vs [11] Alafia Ayeni



Il match deve ancora iniziare

3. Paul Jubb vs [3] Michael Mmoh (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Juncheng Shang vs Charles Broom



Il match deve ancora iniziare

Zimmerman Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Ezekiel Clark vs [Alt] Sam Riffice



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Malek Jaziri vs [Alt] Alexandr Cozbinov



Il match deve ancora iniziare

3. Govind Nanda vs [WC] Christian Langmo (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Kennedy-Grossman – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. August Holmgren vs [8] Martin Damm



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Gage Brymer vs [12] Alfredo Perez



Il match deve ancora iniziare

3. Evan Zhu vs Benjamin Lock (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare