Da Parma; Il resoconto di giornata con il programma di domani. Mager approda in semifinale

Gianluca Mager batte Dusan Lajovic e conquista un posto in semifinale al Parma Challenger presented by Iren. Dopo un periodo complicato il sanremese torna a fare la voce grossa, il successo sulla seconda testa di serie matura per 7-6(3) 6-3 al termine di un confronto facilmente degno del circuito maggiore. L’azzurro, questa settimana 184 ATP, affronterà il kazako Timofey Skatov nella semifinale dell’ATP Challenger 125 co-organizzato dal TC Parma e MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma. Al termine del primo match sul Centrale il torneo ha invece salutato la prima testa di serie Roberto Carballes Baena, sconfitto un ispiratissimo Vit Kopriva per 7-5 6-0. Per il ceco in semifinale ci sarà il vincente della sfida tra Andrea Vavassori e Jozef Kovalik.

Mager torna protagonista, sconfitto Lajovic – Il match di cartello tra Gianluca Mager e Dusan Lajovic ha mantenuto le attese e ha intrattenuto il numeroso pubblico giunto sugli spalti del TC Parma. Il ligure torna a prendersi la semifinale in un torneo Challenger grazie alla vittoria per 7-6(3) 6-3 sul numero due del seeding. “Contro Dusan avevo perso due volte, oggi sono entrato in campo con la volontà di invertire questa tendenza. Il primo set è stato combattuto con chance per entrambi – le parole dell’azzurro -. Sul 5-5 ho vinto un game lunghissimo e da lì ho alzato livello e percentuale di prime”. Questa settimana al via del Parma Challenger come numero 184 del mondo, Mager a fine 2021 aveva toccato il best ranking di 62 ATP. La prestazione odierna conferma le capacità del sanremese, che nel 2023 metterà nel mirino il rientro in top 100: “Penso di poter stare a quel livello, quindi l’obiettivo sarà sicuramente tornare tra i migliori 100. Da qualche settimana mi sto allenando con più intensità ed energia. Sto lavorando di più proprio perché voglio ritrovare questo livello con continuità”.

Il successo del presidente Alinovi e del TC Parma – Dopo il grande successo del WTA 250 e la proficua settimana di ATP Challenger 125 che sta volgendo al termine, il presidente del TC Parma Giampiero Alinovi ha tirato le somme: “Il bilancio è lusinghiero. Due tornei consecutivi sono una sfida, quest’anno abbiamo potuto accogliere il pubblico ed anche per questo sono soddisfatto. I feedback degli atleti sono ottimi e ci fa piacere perché arrivano da persone abituate a viaggiare ogni settimana per il tour. Anche WTA e ATP ci hanno dato riscontri positivi, il mio desiderio sarebbe naturalmente quello di proseguire nell’organizzazione di tornei di questo livello”. Nelle ultime due settimane ha giocato un ruolo fondamentale il lavoro dello staff del TC Parma, che ha contribuito alla riuscita delle due manifestazioni: “I campi sono perfetti, devo ringraziare lo staff del circolo, questo successo è naturalmente anche merito loro. Quando ha piovuto il Centrale e gli altri campi hanno retto benissimo: sono orgoglioso. Naturalmente la sinergia con MEF Tennis Events ed il Comune di Parma è stata a sua volta cruciale e ci ha permesso di sfruttare delle occasioni irripetibili”.

Risultati di venerdì 7 ottobre

2° turno

Vit Kopriva b. Roberto Carballes Baena (1) 7-5 6-0

Timofey Skatov (Alt) b. Mate Valkusz (Q) 1-6 7-5 4-0 rit.

Gianluca Mager b. Dusan Lajovic (2) 7-6(3) 6-3

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic OR N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs Luis David Martinez / Igor Zelenay

2. [Alt] Timofey Skatov vs Gianluca Mager (non prima ore: 13:00)

3. Vit Kopriva vs Andrea Vavassori OR Jozef Kovalik