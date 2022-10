Opelka si è operato all’anca

Da qualche settimana si erano perse le tracce di Reilly Opelka, gigante americano attualmente n.37 del ranking ATP. Il suo ultimo match disputato risale alla sconfitta al secondo turno a Washington, battuto da Kyrgios. Quindi niente Masters 1000 in Nord America e soprattutto US Open, torneo a lui più caro, dal quale si è ritirato prima della compilazione dei tabelloni. Reilly è tornato a parlare al magazine GQ, a Parigi, nel corso della settimana della moda. Per chi non lo sapesse, Opelka è una persona assai colta, coltiva molti interessi extra tennistici, in particolare ama l’arte (colleziona oggetti di grande pregio) e la moda, tanto da frequentare quando può le sfilate dei suoi stilisti preferiti.

Proprio in uno di questi eventi è stato avvicinato da un collega del magazine, a cui ha rivelato di essersi sottoposto di recente ad una operazione all’anca, senza rilasciare ulteriori particolari sui tempi di recupero. Invece ha affermato che uno dei suoi sogni sarebbe indossare un look completo di Rick Owens sul campo centrale di Wimbledon. “Sono arrivato a odiare la tradizione, e ovviamente il tennis è tutta tradizione. Guarda Wimbledon: ecco cos’è. Non fa per me. Più mi sono appassionato alla moda e all’arte, più sono arrivato a disprezzare alcune cose del tennis”.