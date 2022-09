Matteo Viola annuncia il ritiro dal tennis professionistico: “E’ arrivata l’ora di voltare pagina verso nuovi progetti”

A trentacinque anni, Matteo Viola ha deciso di terminare la sua carriera da tennista professionista. Il veneto, capace di arrivare alla posizione n.118 del ranking ATP in singolare nel marzo 2013, ha annunciato la propria decisione attraverso un lungo post pubblicato su Facebook: “E’ arrivata l’ora di voltare pagina verso nuovi progetti. La voglia di faticare sul campo e di viaggiare distante dalla mia famiglia sono diventati sacrifici per me insostenibili“, ha dichiarato Viola, che ha disputato il suo ultimo torneo nel maggio scorso a Forlì, dove perse al primo turno delle qualificazioni del Challenger del Villa Carpena contro il francese Martineau.

Vincitore di diciassette titoli in carriera in singolare (tre successi Challenger a Guayaquil nel 2011, Yokohama nel 2012 e Biella nel 2014) e tredici in doppio (cinque affermazioni a livello Challenger, l’ultima nel 2017 a Tempe con Walter Trusendi), in carriera ha preso parte per una volta al tabellone principale di un torneo dello Slam (Australian Open 2012). Tra le vittorie più significative della sua avventura nel tennis professionistico, si ricorda l’affermazione ai danni di Andy Murray al Challenger di Maiorca del 2019.