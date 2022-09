ATP 500 Astana: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Luca Nardi

ATP 500 Astana – Tabellone Quali – hard

(1) Goffin, David vs Yevseyev, Denis

(WC) Medjedovic, Hamad vs (7) Nardi, Luca

(2) Galan, Daniel Elahi vs (WC) Nedovyesov, Aleksandr

Ilkel, Cem vs (5) Zhang, Zhizhen

(3) Djere, Laslo vs Istomin, Denis

Lomakin, Grigoriy vs (8) Celikbilek, Altug

(4) Kotov, Pavel vs (WC) Aitkulov, Arslanbek

Gomez-Herrera, Carlos vs (6) Shevchenko, Alexander

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Pavel Kotov vs [WC] Arslanbek Aitkulov

2. [1] David Goffin vs Denis Yevseyev

3. Grigoriy Lomakin vs [8] Altug Celikbilek

4. [2] Daniel Elahi Galan vs [WC] Aleksandr Nedovyesov

5. [WC] Pavel Kotov / Alexander Shevchenko vs [2] Jonathan Eysseric / Artem Sitak

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alternate vs [6] Alexander Shevchenko

2. [WC] Hamad Medjedovic vs [7] Luca Nardi

3. [3] Laslo Djere vs Denis Istomin (non prima ore: 10:30)

4. Cem Ilkel vs [5] Zhizhen Zhang

5. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Alternate /