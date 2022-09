ATP 500 Tokyo: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 500 Tokyo – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Jarry, Nicolas vs (WC) Shimizu, Yuta

(WC) Imai, Shintaro vs (5) Purcell, Max

(2) Ymer, Elias vs (WC) Tokuda, Renta

(Alt) Tanuma, Ryota vs (6) Ramanathan, Ramkumar

(3) Moriya, Hiroki vs Mochizuki, Yuki

Soeda, Go vs (8) Shimabukuro, Sho

(4) Noguchi, Rio vs (PR) Ito, Tatsuma

Chappell, Nick vs (7) Dougaz, Aziz

COLOSSEUM – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Go Soeda vs [8] Sho Shimabukuro

2. [1] Nicolas Jarry vs [WC] Yuta Shimizu

3. [2] Elias Ymer vs [WC] Renta Tokuda

4. [4] Rio Noguchi vs [PR] Tatsuma Ito (non prima ore: 08:00)

RAKUTEN MOBILE ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Shintaro Imai vs [5] Max Purcell

2. [3] Hiroki Moriya vs Yuki Mochizuki

3. Nick Chappell vs [7] Aziz Dougaz

4. [Alt] Ryota Tanuma vs [6] Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 08:00)