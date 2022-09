Nishioka batte Ruud e “regala” il secondo posto a Rafael Nadal (Video)

Casper Ruud ha iniziato la settimana sotto pressione, sapendo che se non avesse vinto il titolo a Seoul sarebbe sceso dal secondo posto nella classifica ATP. Ora il norvegese sarà al terzo posto della classifica mondiale, dopo essere stato vittima di una prova ispirata di Yoshihito Nishioka.

La vittoria del n.56 ATO sul norvegese per 6-2, 3-6, 6-2 in due ore di gara è stata la migliore della sua carriera. Galvanizzato dal sostegno del pubblico, Nishioka ha giocato un gran tennis e ha resistito alla reazione del nordico, che lunedì salirà al terzo posto in classifica, mentre Rafael Nadal salirà al secondo.

Per quanto riguarda Nishioka, il giocatore giapponese attende Mackenzie McDonald o Aleksandar Kovacevic in semifinale, mentre cerca di raggiungere la sua seconda finale della stagione dopo la finale a Washington.

ATP Seoul Casper Ruud [1] Casper Ruud [1] 2 6 2 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 3 6 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 Y. Nishioka 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-5 → 2-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1