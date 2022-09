ATP 250 Sofia: Il programma di Giovedì 29 Settembre 2022. Sinner esordio con Borges. In campo Lorenzo Sonego

Jannik Sinner si prepara all’esordio nel torneo ATP di Sofia, di cui è il campione in carica dopo i trionfi nelle edizioni 2020 e 2021. L’altoatesino, che ha usufruito del bye accedendo direttamente al secondo turno, è atteso a un match sulla carta abbastanza semplice contro Nuno Borges. I betting analyst, come riporta agipronews, vedono il successo dell’italiano a 1,08, contro quello del suo avversario che è alto a 7,80. Il classe 2001 è nettamente avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,14, mentre per il portoghese questa opzione paga 5 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece,, in pole c’è il 2-0 in favore di Sinner a 1,25, seguito da una vittoria in tre set dell’italiano a 4,25.

Nelle quote antepost, Sinner è davanti a tutti per la vittoria del torneo, in quota a 2,50, seguito a distanza da Pablo Carreno Busta a 6. Per Lorenzo Sonego, altro italiano in campo in Bulgaria, il titolo vale 12 volte la posta, con Lorenzo Musetti offerto a 16.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Jan-Lennard Struff vs [Q] Ugo Humbert

2. Lorenzo Sonego vs [5] Holger Rune

3. Marc-Andrea Huesler vs [2] Pablo Carreno Busta

4. [1] Jannik Sinner vs Nuno Borges (non prima ore: 17:00)

5. Aleksandar Vukic vs Fernando Verdasco

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Oscar Otte vs Kamil Majchrzak

2. [1] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs [WC] Alexander Donski / Alexandar Lazarov (non prima ore: 12:30)

3. Fabian Fallert / Oscar Otte vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov OR Roman Jebavy / Adam Pavlasek

4. Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Hunter Reese / Szymon Walkow OR [4] Hugo Nys / Jan Zielinski

5. [WC] Yanaki Milev / Petr Nesterov OR [Alt] Jack Vance / Jamie Vance vs [2] Rafael Matos / David Vega Hernandez