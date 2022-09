ATP 250 Sofia: Fabio Fognini spreca tanto e viene eliminato da Vukic

Fabio Fognini fuori al primo turno nel torneo ATP 250 di Sofia.

Il 35enne di Arma di Taggia, n.57 ATP, è stato sconfitto dall’australiano Aleksandar Vukic, n.144 del ranking, mai affrontato in carriera, con il risultato di 76 (11) 75 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Da segnalare che Fabio nel primo set sotto per 2 a 4 recuperava il break nell’ottavo gioco e dopo aver annullato una palla break sul 5 pari portava la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro si portava sul 6 a 3 e mancava complessivamente sei palle set prima di cedere la frazione per 13 punti a 11 con Vukic che al terzo tentativo portava a casa il parziale per 13 punti a 11.

Nel secondo set Fognini avanti per 2 a 1, con break, subiva l’immediato controbreak nel quarto gioco.

Sul 4 a 5 Fabio dal 30 a 0 perdeva ben 4 punti consecutivi, commettendo anche un doppio fallo sul 30 pari, con Vukic che alla prima palla match a disposizione piazzava il break e conquistava la partita per 7 a 5.

ATP Sofia Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 7 7 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 5 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 ace 5-4 → 5-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Vukic 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 12-11* 6-6 → 7-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

6 ACES 54 DOUBLE FAULTS 1045/83 (54%) FIRST SERVE 46/97 (47%)38/45 (84%) 1ST SERVE POINTS WON 36/46 (78%)21/38 (55%) 2ND SERVE POINTS WON 21/51 (41%)4/6 (67%) BREAK POINTS SAVED 8/11 (73%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1210/46 (22%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/45 (16%)30/51 (59%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/38 (45%)3/11 (27%) BREAK POINTS CONVERTED 2/6 (33%)12 RETURN GAMES PLAYED 125/8 (63%) NET POINTS WON 10/13 (77%)18 WINNERS 2118 UNFORCED ERRORS 2859/83 (71%) SERVICE POINTS WON 57/97 (59%)40/97 (41%) RETURN POINTS WON 24/83 (29%)99/180 (55%) TOTAL POINTS WO 81/180 (45%)