Challenger Buenos Aires: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Sorteggio non proprio fortunato per Luciano Darderi

Challenger Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Darderi, Luciano

(PR) Nagal, Sumit vs Qualifier

(Alt) Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier

(SE) Navone, Mariano vs (6) Meligeni Alves, Felipe

(3) Varillas, Juan Pablo vs Collarini, Andrea

Qualifier vs Cerundolo, Juan Manuel

Torres, Juan Bautista vs Olivieri, Genaro Alberto

Tirante, Thiago Agustin vs (5) Bagnis, Facundo

(8) Hanfmann, Yannick vs (Alt) Villanueva, Gonzalo

Kicker, Nicolas vs Olivo, Renzo

Qualifier vs (WC) Otegui, Juan Bautista

Dutra da Silva, Daniel vs (4) Ugo Carabelli, Camilo

(7) Rodriguez Taverna, Santiago vs Popko, Dmitry

Qualifier vs (WC) Midon, Lautaro

(WC) Burruchaga, Roman Andres vs Qualifier

Martin Tiffon, Pol vs (2) Altmaier, Daniel

(1) Casanova, Hernanvs (WC) Farjat, Tomas(Alt) Paul, Jakubvs (8) Cuevas, Martin

(2) Alvarez, Nicolas vs (PR) Sakamoto, Pedro

(WC) Kestelboim, Mariano vs (12) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo

(3) Juarez, Facundo vs (Alt) Ribeiro, Eduardo

Descotte, Matias Franco vs (11) Rincon, Daniel

(4) Seyboth Wild, Thiago vs (Alt) Tenti, Fermin

(WC) Garcia Longo, Nicolas vs (9) Reis Da Silva, Joao Lucas

(5) Sanchez Jover, Carlos vs (WC) Barrena, Alex

Leite, Wilson vs (7) Pereira, Jose

(6) Paz, Juan Pablo vs (Alt) Egea, Franco Emanuel

(Alt) Monzon, Ignacio vs (10/Alt) Aboian, Leonardo