ATP 250 Tel Aviv e Sofia: Il Tabellone di Qualificazione. Sei azzurri al via

ATP 250 Tel Aviv – Tabellone Qualificazione – hard

1. [WC] Daniel Cukiermanvs [6] Nicolas Alvarez Varona2. [WC] Edan Leshemvs [7] Lorenzo Giustino3. [2] Vasek Pospisilvs Illya Marchenko4. [4] Alexander Shevchenko vs [Alt] Marek Gengel(non prima ore: 14:00)

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Liam Broady vs [PR] Roberto Marcora

2. Cem Ilkel vs [5] Zsombor Piros

3. [3] Luca Nardi vs Andrey Chepelev (non prima ore: 12:30)

4. [Alt] Marius Copil vs [8] Nicholas David Ionel (non prima ore: 14:30)

ATP 250 Sofia – Tabellone Qualificazione – indoor hard

Centre court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ugo Humbert vs Ernests Gulbis

2. [WC] Alexander Donski vs [6] Andreas Seppi

3. [WC] Petr Nesterov vs [7] Salvatore Caruso

4. [2] Jan-Lennard Struff vs [Alt] Aziz Dougaz

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Filip Cristian Jianu vs [5] Altug Celikbilek

2. [3] Geoffrey Blancaneaux vs Robin Haase

3. [4] Stefano Travaglia vs [Alt] Dragos Nicolae Madaras

4. Mirza Basic vs [8] Alexey Vatutin