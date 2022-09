Nadal lascia la Laver Cup con Federer e ci sono già i sostituti

Rafael Nadal si è recato a Londra per partecipare all’ultima partita della carriera di Roger Federer – nel match di doppio di venerdì alla Laver Cup – ma, come lo svizzero, non giocherà in questa edizione della competizione.

Il 36enne spagnolo si è ritirato dalla competizione dopo il match di doppio, proprio come Federer, ed sono stati sostituiti da Matteo Berrettini e Cameron Norrie, che giocheranno sabato.