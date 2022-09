ATP 250 Metz: Lorenzo Sonego centra la finale “Sono migliorato match, dopo match ed oggi ho giocato bene contro un avversario che serve davvero forte e che può essere molto pericoloso”

Sonego in finale

Lorenzo Sonego è approdato in finale nel torneo ATP 250 di Metz. Il 27enne torinese, n.65 del ranking, ha battuto 76(5) 64, in un’ora e minuti di partita, il polacco Hubert Hurkacz, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding.

Domani Sonego si giocherà il titolo con il kazako Alexander Bublik, n.44 del ranking, che ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, n.284 ATP per ritiro.

Dichiara Sonego al termine del match: “Sono migliorato match, dopo match ed oggi ho giocato bene contro un avversario che serve davvero forte e che può essere molto pericoloso. Mi sono goduto ogni momento della partita. Sto lavorando davvero tanto con il mio coach ’Gipo’ Arbino e devo ringraziarlo”.

Primo set equilibratissimo, dove non ci sono state palle-break e dove l’azzurro ha perso solo sei punti in sei turni di servizio contro i nove del polacco.

Si andava al tiebreak e sul 5 a 4 con un doppio passante di diritto (il secondo al volo) il piemontese si è procurato due set-point: Hurkacz ha annullato il primo ma sul secondo ha spedito lungo il rovescio dandosi poi un eloquente racchettata sulla testa…. E Sonego ha chiuso la frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set nel settimo game il polacco ha offerto le prime due palle-break dell’incontro e poi sotterrando in rete il rovescio ha concesso il break (4-3). Sonego ha confermato il vantaggio salendo 5-3. E poco dopo a archiviato la pratica per 6-4 su l’ennesimo errore di Hurkacz sul match point.

ATP Metz Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Hubert Hurkacz [2] Hubert Hurkacz [2] 6 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 ACES 50 DOUBLE FAULTS 045/65 (69%) FIRST SERVE 43/64 (67%)38/45 (84%) 1ST SERVE POINTS WON 31/43 (72%)12/20 (60%) 2ND SERVE POINTS WON 13/21 (62%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1112/43 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/45 (16%)8/21 (38%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/20 (40%)1/1 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)11 RETURN GAMES PLAYED 1150/65 (77%) SERVICE POINTS WON 44/64 (69%)20/64 (31%) RETURN POINTS WON 15/65 (23%)70/129 (54%) TOTAL POINTS WON 59/129 (46%)