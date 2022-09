ATP 250 Metz: un ottimo Sonego supera Korda, è in semifinale

Uno dei migliori Lorenzo Sonego del 2022 vola in campo nei quarti di finale all’ATP 250 di Metz e sconfigge in due set Sebastian Korda. 6-4 6-4 lo score conclusivo, giusto un break per set, senza mai cedere il servizio, risultato finale ampiamente meritato di un’ottima prestazione. Oggi tutto ha funzionato piuttosto bene nel tennis del piemontese, a partire dal servizio che gli ha regalato punti importantissimi, soprattutto nella fase centrale del secondo set, quando Korda è (finalmente) salito di livello ed ha messo molta pressione all’azzurro. Ma il gap tra Lorenzo e Sebastian oggi è stato soprattutto nell’intensità di gioco, nella spinta, nella velocità in campo e nella copertura dello stesso. Pur dando ampi meriti all’azzurro, è corretto sottolineare come oggi Korda sia stato l’immagine sbiadita di quel fantastico costruttore di tennis geometrico ammirato contro Musetti. Ha servito così così “Sebi”, soprattutto ha commesso troppi errori in costruzione e non è quasi mai riuscito a tenere fermo in campo Sonego, inchiodandolo con le sue accelerazioni ben in difesa. Lorenzo oggi è stato bravo a spingere col diritto, ma soprattutto bravissimo a contenere in difesa le accelerazioni del rivale che, non così rapido e aggressivo, ha finito per sbagliare l’affondo dopo due o tre rimesse dell’azzurro. Un po’ lento, di piedi e di pensiero, Korda, ha avuto una fiammata di qualità solo nel secondo set, ha ma ceduto un turno di servizio che gli è stato fatale. Nel primo set il break a Sonego è stato quasi “gentilmente offerto”, ma nel secondo invece è stato Lorenzo ad andare a prenderselo, sulla spinta dell’ottimo game salvato al servizio nel turno precedente. Non è ancora il Sonego eccezionale ammirato nel 2021, ma questa versione del piemontese ha una vitalità, intensità e coraggio molto interessante. Al prossimo turno avrà un avversario molto complicato, Hubert Hurkacz , ma giocando con la sua grinta, con questa velocità e con un servizio finalmente ritrovato, di sicuro Lorenzo non lascerà nulla di intentato e ci proverà. È questo il Sonego che ci piace, e che vince, cogliendo le opportunità.

La cronaca dell’incontro

Il match inizia con Korda al servizio. La prima scossa è sull’1 pari. L’americano incappa in un pessimo game, a zero concede il break a Sonego, con un classico non forzato di rovescio. Molto lento coi piedi Sebastian in quest’avvio. Lorenzo gioca solido, non fa niente di incredibile ma facendo scambiare Korda raccoglie i cocci degli errori del “figlio d’arte”. 3-1 Sonego. Va sotto ancora 15-30 lo statunitense, molto rapido ad entrare in campo il piemontese, ma stavolta Korda alza il ritmo, cerca l’affondo con precisione e resta in scia sotto 3-2. Sonego serve bene, nei propri primi 3 turni ha ceduto solo tre punti, molto sicuro, per il 4-2. La differenza nella sua prestazione rispetto a Korda in quest’avvio è di energia, intensità, rapidità nell’aggredire la palla. Lorenzo va a servire per il primo set sul 5-4. Cede il primo 15, dopo uno lunghissimo scambio nel quale è rimasto inchiodato sul rovescio. Si riscatta col servizio, quindi si butta a rete ed è graziato da un passante dell’americano che non passa la rete, quasi a campo aperto. Un errore banale di rovescio in scambio condanna “Sonny” al 30 pari. Con una bella prima di servizio al corpo si procura il primo set point sul 40-30. Sonego spinge col diritto e conquista il punto… anzi no, la verifica del rimbalzo della difesa di Korda costringe Lorenzo a rigiocare il punto. Gioca lo stesso schema, spinge forte sul rovescio di Sebastian, che spara in rete. 6-3 Sonego, un set meritato, ottimo al servizio ha difeso senza patemi il break conquistato.

Secondo set, Korda serve per primo. Con un buon game si porta 1-0. Più laborioso il primo game dell’azzurro, ma tiene il turno di battuta. Funziona bene lo schema servizio sul rovescio, passo avanti e via affondo col diritto per Lorenzo. S’inventa anche una bella smorzata che gli vale il 2 pari. Avanti 3-2, Korda trova finalmente un game molto efficace in risposta. Spinge, avanza, com una volée elegante e perfetta si porta 15-40, ha le sue prime palle break. Lorenzo cancella prima chance con una botta di servizio al centro. Altra solida prima palla, ancora al T, la risposta arriva a malapena alla rete. Tira un sospiro di sollievo Gipo Arbino in tribuna, con altre due prime (incluso un Ace!), Lorenzo vince 4 punti di fila, di fatto senza far iniziare lo scambio, per il 3 pari. Caldissimo il braccio di Sonego in questa fase, con un diritto splendido pizzica la riga sul 30 pari, ecco la prima palla break per scappare via nel secondo set. Regge in difesa Lorenzo, rincorre, ed è Korda a sbagliare col rovescio. 4-3 e servizio avanti Sonego, e due passi dalla semifinale a Metz. Korda è con le spalle al muro, ha uno scatto violento in risposta e si porta 0-30. Si butta avanti con coraggio il torinese per non lasciare spazio all’iniziativa del figlio di Petr. Ok il primo attacco, quindi incassa un grave errore di Korda, un rovescio passante tutt’altro che impossibile. Si arrampica nel cielo con lo smash Lorenzo, e con un’altra bella prima al centro Sonego tira su un altro game complicato, volando avanti 5-3. Korda sembra non crederci più, commette un altro erroraccio e quindi subisce una smorzata (ben eseguita) da Sonego. È 15-30, a due punti dal match l’azzurro. Con un’altra difesa splendida, coprendo benissimo il campo e tenendo col diritto in corsa, Lorenzo ha il primo match point sul 30-40. Niente prima “in” per Korda… ma spinge l’americano e cancella la prima chance per l’azzurro. Resta in vita nel match l’americano, Sonego serve per chiudere sul 5-4. Inizia alla grande, Ace, quindi comanda lo scambio col diritto, 30-0. Il quinto Ace dell’incontro lo porta a 40-0, altri 3 match point. Basta il primo, con un diritto vincente lungo linea da sinistra lascia fermo il rivale. Splendida prestazione per Lorenzo, che torna in semifinale in un torneo ATP. Aspetta il vincente di Hurkacz – Rinderknech. Un match nel quale partirà sfavorito, ma con questo impeto e rapidità in campo, certamente si giocherà le sue chance. Bravo Lorenzo!

Marco Mazzoni

ATP Metz Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Sebastian Korda Sebastian Korda 4 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 S. Korda 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 0-0 → 0-1

5 ACES 20 DOUBLE FAULTS 037/57 (65%) FIRST SERVE 37/57 (65%)30/37 (81%)1ST SERVE POINTS WON 26/37 (70%)12/20 (60%) 2ND SERVE POINTS WON 9/20 (45%)2/2 (100%) BREAK POINTS SAVED 1/3 (33%)10SERVICE GAMES PLAYED 1011/37 (30%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/37 (19%)11/20 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/20 (40%)2/3 (67%) BREAK POINTS CONVERTED 0/2 (0%)10 RETURN GAMES PLAYED 1042/57 (74%) SERVICE POINTS WON 35/57 (61%)22/57 (39%) RETURN POINTS WON 15/57 (26%)64/114 (56%) TOTAL POINTS WON 50/114 (44%)