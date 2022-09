Challenger Genova: gli azzurri Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino conquistano il pass per i quarti di finale (con il programma di domani)

Si colora di azzurro la quarta giornata di partite della XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

In campo le ultime partite degli ottavi di finale dove gli italiani sono stati assolutamente protagonisti con Andrea Pellegrino che ha battuto in due set (6-4/6-2), lo spagnolo Pablo Andujar, testa di serie numero 5 del torneo; e Marco Cecchinato (nella foto) che vinto il derby azzurro con Matteo Arnaldi: 6-4/7-5. Raggiungono Raul Brancaccio Adrian Andreev, Sebastian Ofner e Thiago Monteiro che già avevano prenotato un posto tra i magnifici otto di questa edizione del torneo che continua a richiamare tantissimo pubblico.

Centrale – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Luis David Martinez / Igor Zelenay vs [2] Roman Jebavy / Adam Pavlasek

2. Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko vs [3] Dustin Brown / Andrea Vavassori OR Stefano Napolitano / Alexander Weis (non prima ore: 13:00)

3. [PR] Sebastian Ofner vs [2] Thiago Monteiro

4. Raul Brancaccio vs [Alt] Adrian Andreev

5. [1/WC] Albert Ramos-Vinolas vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 19:00)

6. [4] Dusan Lajovic OR [Q] Gabriele Piraino vs [8] Marco Cecchinato