Coppa Davis, in quota sfida Italia-Spagna per il titolo: per i bookie Sinner e Berrettini possono far sognare

Croazia, Argentina e Svezia: tre match e tre vittorie per l’Italia in Coppa Davis, rispettando i pronostici e prendendosi sia il passaggio del turno che il primo posto nel girone. Ora il prossimo scoglio è rappresentato dagli Stati Uniti, da battere il prossima 24 novembre a Malaga. Una missione non impossibile per gli azzurri che, secondo i betting analyst, hanno la concreta chance di riportare la coppa in Italia, a quota 3,50, dietro solo alla Spagna a quota 3.

Proprio una finale tra Italia e Spagna sembra essere la sfida più probabile, ma sono anche altre le insidie che possono presentarsi sul percorso verso la finale. In quota, infatti, anche l’Australia, a quota 6, può rappresentare un pericolo mentre proprio gli USA valgono 7,50. Più indietro, invece, Germania e Canada a 8 mentre molto difficile che possano essere una tra Croazia, a 15, oppure Olanda, a 22, ad alzare il trofeo.