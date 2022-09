La preparazione del campo alla Laver Cup (video)

Una delle innovazioni della Laver Cup è il campo di gioco di colore nero. Un azzardo per molti, ma in tv rende davvero bene, diventando quasi un salotto di lusso. In un breve video, il canale ufficiale dell’evento, quest’anno in scena alla O2 Arena di Londra, mostra come viene preparato il campo da gioco. “L’iconico campo nero è pronto”, recita il tweet. Una piccola curiosità da osservare.

The iconic black court is ready ⚫️#LaverCup pic.twitter.com/flMZdyEXma — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2022