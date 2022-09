Race to Turin: La corsa per le Finals entra nel vivo

Dopo la settimana di Coppa Davis riparte il circuito ATP. Si giocheranno il Moselle Open di Metz e il nuovo San Diego Open, oltre alla Laver Cup dove Roger Federer farà la sua ultima apparizione, che però non assegna punti validi per la classifica ATP.

Per quanto riguarda la corsa agli otto posti per le Nitto ATP Finals di Torino (13-20 novembre al Pala Alpitour), l’attenzione si concentra su Metz. Le prime due teste di serie del torneo francese sono Daniil Medvedev, numero 5 nella Pepperstone ATP Race to Turin, e Hubert Hurkacz che vincendo il titolo supererebbe Alexander Zverev salendo all’ottavo posto nella classifica basata sui soli risultati stagionali, anche se la presenza del tedesco a Torino è in forte dubbio a causa di un edema osseo che ne sta rallentando il recupero dopo il grave infortunio del Roland Garros.

Questa settimana non giocano tornei i due italiani in corsa per Torino: Jannik Sinner e Matteo Berrettini, rispettivamente numero 13 e 14 della Race (la classifica che tiene conto dei risultati del 2022) sono reduci dalla trionfale settimana di Davis a Bologna che ha promosso l’Italia ai quarti di finale di Malaga (22-27 novembre).

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN, TOP 15 (19-09-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.460 punti

2. Rafael Nadal (ESP) – 5.810

3. Casper Ruud (NOR) – 4.885

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.630

5. Daniil Medvedev (RUS) – 3.375

6. Andrey Rublev (RUS) – 3.055

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.860

8. Alexander Zverev (GER) – 2.700

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2545

10. Taylor Fritz (USA) – 2.385

11. Cameron Norrie (GBR) – 2.320

12. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2.270

13. Matteo Berrettini (ITA) – 2.225

14. Jannik Sinner (ITA) – 2.220

15. Novak Djokovic (SRB) – 1.970

A Metz saranno in campo due delle coppie che precedono gli azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini nei Pepperstone ATP Doubles Team Rankings, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio. Ci saranno infatti il tedesco Tim Puetz e il neozelandese Michael Venus, ottavi nella Race, e il britannico Lloyd Glasspool con il finlandese Harri Heliovaara, settimi in questa classifica.

Bolelli e Fognini, decimi, restano comunque in corsa per giocare le Nitto ATP Finals per la seconda volta in carriera e hanno un programma intenso per cercare di conquistarsi un posto a Torino: Da qui a fine anno giocheranno i tornei di Sofia, Astana, Gijon, Napoli, Basilea o Vienna, e Parigi-Bercy.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (19-09-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 6.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.710

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 4.915

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 3.620

5. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.380

6. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 2.970

7. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 2.940

8. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.870

9. Juan Sebastian Cabal (COL)/Robert Farah (COL) – 2595

10. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.445