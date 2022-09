Davis Cup: Italia vs Svezia 1-1. Sconfitta indolore per Jannik Sinner. Brutta prova dell’azzurro

Jannik Sinner è uscito sconfitto nel secondo incontro dell sfida dell’ultima giornata del Gruppo A che vede impegnate Italia vs Svezia a Bologna.

Sinner, con l’Italia già qualificata al primo posto, è stato battuto da Mikael Ymer classe 1998 e n.98 ATP con il risultato di 64 36 63 dopo 2 ore e 22 minuti di partita.

Dopo 9 vittorie su 9 incontri termina la serie di vittorie consecutive in Davis (e ATP Cup) per Jannik.

Ora la sfida, ininfluente per il Gruppo A (Italia e Croazia sono già qualificate al primo e secondo posto) si deciderà al doppio.

Infatti l’Italia dei ragazzi di Filippo Volandri è comunque già qualificata per le Finals di Malaga in programma a fine novembre dopo il 3-0 all’esordio contro la Croazia e il 2-1 all’Argentina, avendo conquistato il primo posto nel girone dopo la vittoria di Matteo Berrettini (6-4, 6-4) contro Elias Ymer, fratello di Mikael (si giocherà contro gli Usa).

Uno Jannik Sinner ben poco performante oggi. Partita piena zeppa di errori da entrambe le parti, in cui i due hanno faticato a entrare mentalmente in partita. Tanti gli errori dell’azzurro che ha poi capitolato perdendo ancora una battuta nel nono game del terzo set.

I numeri pongono l’accento su quanto si è visto su Sinner: 55% delle prime in campo, il 65% dei punti vinti con la prima di servizio e solo il 38% quando ha messo la seconda di servizio.

Nel terzo e decisivo set Jannik dopo aver recuperato un break nel secondo gioco subiva un nuovo break sul 2 pari.

Sul 2 a 4 l’azzurro annullava una palla per il doppio break e poi sul 3 a 4 sprecava ben 4 palle break di cui tre consecutive dallo 0-40 commettendo diversi errori gratuiti.

Sul 3 a 5 l’azzurro giocava un altro pessimo game di battuta subiva un nuovo break (ai vantaggi), con Ymer che sulla palla match piazzava una risposta vincente di diritto dopo una seconda fiacca di Jannik.