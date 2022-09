Challenger Sibiu: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel Md e tre nelle quali

Challenger Sibiu – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs Basic, Mirza

Valkusz, Mate vs (WC) Copil, Marius

Van Assche, Luca vs (8) Milojevic, Nikola

(4) Tirante, Thiago Agustin vs Qualifier

Madaras, Dragos Nicolae vs Qualifier

Wessels, Louis vs Bellucci, Mattia

Fatic, Nerman vs (5) Bonadio, Riccardo

(6) Dzumhur, Damir vs Horansky, Filip

Qualifier vs Nikles, Johan

(WC) Cornea, Victor Vlad vs Klein, Lukas

(WC) Dima, Dragos vs (3) Kolar, Zdenek

(7) Coppejans, Kimmer vs Ionel, Nicholas David

Qualifier vs Jianu, Filip Cristian

Qualifier vs Harris, Billy

(PR) Choinski, Jan vs (2) Misolic, Filip

Challenger Sibiu – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Gakhov, Ivan vs (WC) Macovei, Radu Florin

(PR) Dalla Valle, Enrico vs (9) Palosi, Stefan

(2) Fonio, Giovanni vs (Alt) Dancu, Vlad Andrei

(WC) Marinescu, Mihai Razvan vs (11) Vanshelboim, Eric

(3) Molleker, Rudolf vs Krainer, Lukas

Erler, Alexander vs (10) Topo, Marko

(4) Lenz, Julian vs Wehnelt, Kai

Apostol, Bogdan Ionut vs (7) Bobrov, Bogdan

(5) Diez, Steven vs Galoppini, Davide

(WC) Popescu, Marc vs (12) Kasnikowski, Maks

(6) Kravchenko, Georgii vs (WC) Dumitru, Vlad Andrei

Gima, Sebastian vs (8) Bertola, Remy

1. Sebastian Gimavs [8] Remy Bertola2. [1] Ivan Gakhov vs [WC] Radu Florin Macovei3. [WC] Marc Popescuvs [12] Maks Kasnikowski4. Alexander Erlervs [10] Marko Topo(non prima ore: 16:00)

Court 5 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [PR] Enrico Dalla Valle vs [9] Stefan Palosi

2. [2] Giovanni Fonio vs [Alt] Vlad Andrei Dancu

3. [5] Steven Diez vs Davide Galoppini

4. Bogdan Ionut Apostol vs [7] Bogdan Bobrov

Court 7 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Georgii Kravchenko vs [WC] Vlad Andrei Dumitru

2. [WC] Mihai Razvan Marinescu vs [11] Eric Vanshelboim

3. [4] Julian Lenz vs Kai Wehnelt

4. [3] Rudolf Molleker vs Lukas Krainer