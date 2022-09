Davis Cup: Italia b. Argentina 2-0. Jannik Sinner vince in tre set e regala il punto qualificazione agli azzurri

Troppi alti e bassi ma Jannik Sinner regala il secondo punto e la vittoria all’Italia nella sfida della seconda giornata del Gruppo A contro l’Argentina per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup che si disputeranno a Malaga dal prossimo 21 novembre.

L’azzurro ha sconfitto Francisco Cerundolo classe 1998 e n.27 del mondo con il risultato di 75 16 63 dopo 2 ore e 36 minuti di partita.

L’Italia con questa vittoria si è qualificata (da vedere se al primo o secondo posto) per i quarti di finale che si disputeranno a Malaga nel prossimo novembre.

Nel primo set Sinner piazzava il break decisivo sul 5 pari quando toglieva a 15 la battuta a Cerundolo e poi nel gioco successivo teneva agevolmente il turno di battuta conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Jannik dopo aver mancato una palla break nel primo gioco cedeva la battuta nel secondo e quarto game con l’argentino che si portava sul 5 a 0.

Nel sesto game l’azzurro annullava due palle set e teneva il servizio per la prima volta nel parziale con l’argentino che nel game successivo chiudeva senza problemi la pratica della seconda frazione per 6 a 1.

Nel terzo e decisivo set nel sesto gioco Sinner piazzava il break decisivo (a 15) con un diritto vincente sulla palla break.

Sul 5 a 3 l’azzurro dopo aver mancato cinque palle match e annullato due pericolose palle break (annullate con autorità Jannik) al sesto tentativo chiudeva la partita per 6 a 3.