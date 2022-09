Stan Wawrinka e l’omaggio a Roger Federer: “Sarò per sempre grato per i ricordi dentro e fuori dal campo. Il tennis non sarà più lo stesso senza di te”

Una delle reazioni alla fine della carriera di Roger Federer è stata quella di Stan Wawrinka. Stiamo parlando di connazionali che erano e sono molto affiatati, e il loro momento più alto insieme è stato vincere l’oro olimpico in doppio. I due hanno anche combattuto diverse battaglie l’uno contro l’altro, ma il sentimento alla fine è speciale, come si può capire dal messaggio di Stan.

“Grazie, amico mio, per tutto quello che hai fatto per me in questi anni. È stato un vero onore condividere il campo contro di te, ma è stato ancora più speciale essere nella tua stessa squadra. Sarò per sempre grato per i ricordi dentro e fuori dal campo. Il tennis non sarà più lo stesso senza di te. Goditi il prossimo capitolo della tua vita con la tua bellissima famiglia”, ha scritto Wawrinka.