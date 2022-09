Davis Cup: La giornata degli azzurri. Parla Lorenzo Musetti. Jannik Sinner si allena con Francesco Maestrelli. Domani l’Italia in campo alle ore 15 contro la Croazia

Lorenzo Musetti : “Abbiamo grandi ambizioni. Vogliamo passare il girone per primi, qualificarci per la fase a gironi in Spagna. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma siamo pronti. L’anno scorso a loro mancava Coric ma Gojo ha fatto una delle sue partite migliori contro Lorenzo Sonego. Poi nel girone c’è l’Argentina che ha giocatori di grande esperienza e giovani che hanno fatto molto bene.

Mi trovo bene qui, le condizioni sono abbastanza lente e le palline tenfono a gonfiarsi parecchio. Bisognerà spingere sempre, tirar fuori tutte le energie sia a livello individuale sia come squadra”.

“A Bratislava ho vissuto un esordio col botto . Abbiamo vinto una partita molto tirata con un pubblico a noi ostile e molto caloroso. Sentire l’appoggio della squadra, e aver ottenuto poi la vittoria, mi ha dato un’energia positivia, una spinta buona per Amburgo.

“Quel successo a Bratislava mi è servito molto. Certo, quella è stata una vittoria di squadra mentre ad Amburgo è stato un successo individuale ma in fondo il tennis sta diventando sport di squadra perché ogni giocatore ha intorno un suo team di persone”.

Intanto Jannik Sinner è arrivato nella giornata di oggi e si è allenato regolarmente.

L’azzurro ha avuto anche una sessione di allenamento con Francesco Maestrelli.

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE

Gruppo A (Bologna), ore 15: Croazia-Italia

Gruppo B (Valencia), ore 16: Spagna-Serbia

Gruppo C (Amburgo), ore 14: Francia-Germania

Gruppo D (Glasgow), ore 17: USA-Gran Bretagna

Il capitano Filippo Volandri schiererà Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, per conquistare uno dei due pass per la fase finale in programma a novembre. Il girone che comprende anche Argentina e Svezia si apre mercoledì contro la Croazia (orfana di Cilic), che lo scorso anno sconfisse l’Italia nei quarti di finale: le quote per il testa a testa vedono gli azzurri ampiamente favoriti (si gioca sulla lunghezza dei tre match, due singolari e un doppio) a 1,25, con il successo croato a 3,50.

L’Italia è la grande favorita per il primo posto nel girone: gli azzurri, dopo aver affrontato mercoledì la Croazia, se la vedranno venerdì contro l’Argentina e domenica contro la Svezia e partono da una quota di 1,20. Ma i bookmaker danno grande credito al tennis italiano, tanto da piazzare il successo finale a 3,50, quota identica a quella della Spagna – impegnata nel suo girone a Valencia contro Canada, Serbia e Corea del Sud – che almeno inizialmente non schiererà il nuovo numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo allo US Open. Più indietro, invece, gli Stati Uniti a 6,50 mentre vale 10 volte la posta un trionfo di una tra Australia, Canada o Serbia.