Davis Cup: Parla la squadra italiana. Filippo Volandri “Sinner ha speso tantissimo, ha avuto un problemino alla caviglia contro Ivashka e l’ha sentito anche contro Alcaraz”

Filippo Volandri : “L’obiettivo numero 1 è andare a Malaga. E’ un altro mattone di un percorso che abbiamo cominciato un anno fa a Torino. E’ un onore e una responsabilità giocare in casa, i giocatori sanno che la responsabilità è maggiore. Finalmente la squadra è al completo. Avere dei giocatori forti che arrivano in fondo agli Slam è un privilegio. Certo se giochi un tie a tre giorni da una finale Slam, averli tutti al 100% non è facile. Ma sono contento di avere un guppo unito.

Sinner ha speso tantissimo, ha avuto un problemino alla caviglia contro Ivashka e l’ha sentito anche contro Alcaraz. Ma quello che mi piace è che vuole giocare. Il dualismo tra Sinner e Alcaraz è sano, e porterà entrambi ad alzare il livello. Sono convinto che di partite come quella vista a New York ce ne saranno ancora tante”.

Matteo Berrettini : “Il mio status è diverso dall’ultima volta ma la voglia è la stessa.

Quando si gioca per la nazionale, ha aggiunto, “la pressione è diversa, perché sei in campo per la squadra, c’è anche il capitano in panchina. Dalla nostra abbiamo il pubblico che può e deve essere di aiuto ma a volte piò mettere un po’ di ansia in più. Alla fine credo che i pro siano più dei contro sommando tutto. Queste occasioni per me sono le più belle, visto che sognavo di giocare fin da piccolo in Davis.

Hanno perso Cilic ma hanno guadagnato Coric che ha vinto Cincinnati e con lui da protagonista hanno già vinto una Coppa Davis. E’ una squadra difficile, soprattutto hanno un doppio molto forte, tra i migliori nel circuito. Siamo qui per cercare una rivincita”