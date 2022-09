Carreno Busta e Davidovich Fokina rinunciano alla Coppa Davis: convocati Ramos Vinolas e Martinez

A pochi giorni dal via ufficiale della prima fase delle Davis Cup Finals 2022, ci sono da registrare numerosi cambi nelle formazioni delle squadre al via. In particolare, nel Gruppo B che andrà in scena a Valencia sono stati effettuati numerosi cambiamenti: Pablo Carreno Busta e Alejandro Davidovich Fokina hanno rinunciato alla convocazione, rispettivamente per un infortunio ad un piede e al ginocchio, e saranno sostituiti da Albert Ramos Vinolas e Pedro Martinez nel team spagnolo che comprende, tra gli altri, anche la “stellina” Carlos Alcaraz.

Per motivi personali sarà assente anche Novak Djokovic nelle fila della Serbia: il capitano Viktor Troicki ha deciso di sostituirlo con Nikola Cacic, che potrebbe tornare molto utile in caso di doppi decisivi. Per quel che riguarda il Canada, invece, Frank Dancevic potrà beneficiare dell’apporto di Felix Auger-Aliassime, mentre diversamente da quanto comunicato in precedenza non faranno parte della squadra Liam Draxl e Cleeve Harper.

GRUPPO B: Valencia

Spagna: Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Marcel Granollers, Albert Ramos Vinolas, Pedro Martinez. Capitano – Sergi Bruguera

Serbia: Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic, Nikola Cacic. Capitano – Viktor Troicki

Canada: Felix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo. Capitano – Frank Dancevic

Corea del Sud: Soonwoo Kwon, Seongchan Hong, Ji-Sung Nam e Min-Kyu Song. Capitano – Seungkyu Park