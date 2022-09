Il mondo del tennis si unisce al cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta

La notizia della scomparsa della Regina Elisabetta ha fatto rapidamente il giro del mondo. La 96enne scomparsa ieri serenamente in Scozia ha regnato tra due secoli: diventò regina all’età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. È stata una vera e propria icona non solo per i britannici. Nonostante il tennis non fosse tra i suoi passatempi preferiti (rarissime le sue apparizioni a Wimbledon), anche il mondo del tennis con alcuni dei suoi personaggi più noti si è stretto al cordoglio per la famiglia e la nazione. Ecco alcuni dei messaggi da parte dei campioni della racchetta.

I am deeply saddened by the passing of Her Royal Majesty. Her elegance, grace and loyalty to her duty will live on in history. I would like to send my thoughts and condolences to the entire Royal Family and Great Britain. pic.twitter.com/4rrUIPbLkV — Roger Federer (@rogerfederer) September 8, 2022

My deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom at this sad time. Rest in Peace Your Majesty. pic.twitter.com/PTiaIhmPqp — Rod Laver (@rodlaver) September 8, 2022

We wish to convey our deepest sympathy and heartfelt condolences to The Royal Family on the sad passing of Her Majesty The Queen. — Wimbledon (@Wimbledon) September 8, 2022

Loved by so many 💙 Our thoughts are with The Royal Family on the passing of Her Majesty The Queen. https://t.co/venQRAxbzI — #AusOpen (@AustralianOpen) September 9, 2022