Roger Federer ancora non si arrende. Il suo manager “Si sta allenando da qualche settimana. È vero che ha sofferto un po’, ma non sta rinunciando”

Roger Federer, vincitore di 20 titoli del Grand Slam, sta cercando di tornare al tennis giocato all’età di 41 anni. Operato per la terza volta al ginocchio destro alla fine del 2021, Federer sta facendo del suo meglio per recuperare da circa un anno e non sempre le cose sono andate bene. L’elvetico ha in programma di partecipare alla Laver Cup tra quindici giorni, ma negli ultimi giorni le voci su un’infiltrazione di liquido nel ginocchio hanno messo in dubbio questa possibilità.

Tony Godsick, manager di Federer e socio dello svizzero nel Team8, la società che organizza il torneo, ritiene che il suo giocatore e amico sarà presente alla O2 Arena: “Si sta allenando da qualche settimana. È vero che ha sofferto un po’, ma non sta rinunciando. Continua a cercare di tornare al miglior livello possibile”, ha assicurato nelle dichiarazioni al quotidiano ‘Blick’.