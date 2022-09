Auger-Aliassime cambia idea e giocherà in Coppa Davis

Cambio di programma per Felix Auger-Aliassime. Il 22enne canadese ha deciso di giocare la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis, aumentando notevolmente le possibilità del suo paese in una competizione in cui è stata finalista nel 2019.

Anche senza Denis Shapovalov, il Canada ha buone possibilità di qualificarsi per i quarti di finale del Gruppo B, che si svolgerà la prossima settimana a Valencia e vedrà la partecipazione anche di Spagna (con Carlos Alcaraz ma senza Rafael Nadal), Serbia (senza Novak Djokovic) e Corea del Sud.

Team Canada has been updated to:

– Felix Auger-Aliassime

– Vasek Pospisil

– Alexis Galarneau

– Gabriel Diallo