Roger Federer in dubbio per la Laver Cup. Ginocchio ancora problematico

Il ritorno di Roger Federer potrebbe non avvenire alla Laver Cup. Questa era l’aspettativa da quando lo svizzero ha annunciato la sua partecipazione al torneo che si svolgerà tra il 23 e il 25 settembre, ma le informazioni provenienti dal suo Paese sollevano dubbi sul suo recupero.

Il quotidiano Tages-Anzeiger spiega che l’obiettivo del 41enne Federer è ancora quello di giocare la Laver Cup insieme a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, tra gli altri, ma questo desiderio potrebbe essere ostacolato. La preparazione è in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, quindi l’ex numero uno del mondo potrebbe non essere in campo, con il prossimo appuntamento fissato nell’ATP 500 di Basilea.

Secondo la stessa fonte, il ginocchio si è infiammato e riempito di liquido quando il giocatore svizzero ha aumentato il ritmo in allenamento, un segnale negativo e preoccupante. Federer non gioca da Wimbledon dello scorso anno, quando fu battuto da Hubert Hurkacz nei quarti di finale. Resta da vedere se e in quali condizioni tornerà a gareggiare.