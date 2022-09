Già addio all’ATP Cup? Benvenuta United Cup!!

Gli appassionati presto potranno dire addio all’ATP Cup e dare il benvenuto alla United Cup. Tutto lascia pensare che presto sarà ufficiale, con una competizione a squadre nazionali miste che ricorda la vecchia Hopman Cup, ma con un’attrattiva in più: poiché farà parte del calendario ufficiale sia dell’ATP Tour che del WTA Tour e avrà dei punti da assegnare.

Il Times ha avanzato l’ipotesi che la United Cup sarà composta da 16 paesi in luogo e date da annunciare, e che Tennis Australia si occuperà dell’organizzazione, svolgendosi prima degli Australian Open come modo per prepararsi al primo Grande Slam della stagione, proprio come l’ATP Cup.

Dovrebbe esserci una fase a gironi per poi passare all’eliminazione diretta, ed ogni partita sarà composta da un incontro di singolare maschile, un incontro di singolare femminile e un match di doppio misto. Solo nei singolari verranno assegnati punti per le rispettive classifiche.