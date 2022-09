Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 6. Alcaraz facile agli ottavi. Petra Kvitova vince un match incredibile contro la Muguruza. (LIVE)

Petra Kvitova, ex numero due del mondo e attualmente 21esima WTA, ha confermato sabato il suo buon momento di forma (è stata finalista a Cincinnati) e si è assicurata il ritorno agli ottavi di finale degli US Open per la settima volta in carriera, vincendo il più bel match del torneo femminile finora giocato e sicuramente uno dei migliori duelli dell’intera stagione.

La 31enne ha battuto per la sesta volta consecutiva l’ex numero 10 del mondo, la spagnola Garbiñe Muguruza, per 5-7, 6-3, 7-6(12-10), in una favolosa battaglia durata 2 ore e 38 minuti, in cui ha recuperato uno svantaggio di 2-5 nel terzo set per salvare due match point sul proprio servizio sul 5-6 del terzo set.

Negli ottavi di finale, la Kvitova affronterà l’americana Jessica Pegula, numero otto del mondo e terza nella Race. La giocatrice americana ha battuto la qualificata cinese Yue Yuan per 6-2, 6-7(6), 6-0 al terzo turno, in una partita in cui ha vinto il 90% dei punti con la prima di servizio.

Carlos Alcaraz avanza senza particolari problemi. Il diciannovenne numero quattro ATP si è impegnato a fondo contro Jenson Brooksby e ha sconfitto l’americano per volare, in classe business, agli ottavi di finale degli Us Open.

Il murciano si è imposto con un netto 6-3, 6-3, 6-3, con ben 43 vincenti contro i 10 di Brooksby, riuscendo anche ad uscire da una situazione molto scomoda nel terzo set. Alcaraz ha affrontato uno svantaggio di 3-0, con due break, ma non si è preoccupato e ha conquistato sei giochi consecutivi con cui ha sigillato la vittoria e la qualificazione.

Così, Alcaraz, che non ha ancora perso un set, mantiene il sogno di vincere gli US Open e di salire sul trono della classifica ATP, e gli manca solo una vittoria per eguagliare il percorso della scorsa stagione, conclusosi nei ‘quarti’. Il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra Marin Cilic e Daniel Evans.

